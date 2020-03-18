Управління культури і туризму Харківської ОДА очолить людина, яка в свій час симпатизувала політиці Путіна
Конкурс на посаду керівника цього управління виграла Людмила Терещенко, повідомляє Politeka з посиланням на розпорядження на сайті ХОДА.
До 2017 року Терещенко (в дівоцтві Пінєгіна) очолювала Харківський обласний центр молоді.
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За інформацією видання Depo.Харків, в період Революції Гідності і «російської весни» вона відзначилася скандальними постами в соціальних мережах, виступивши на підтримку президента країни-агресора Володимира Путіна.
Так, «Вконтакте» Терщенко репостила публікації з проросійських груп, в яких хвалили главу РФ за анексію Криму і за те, що він «поімєл США і ЄС».
Патріоти негайно відреагували на такі дії чиновниці і написали відкритий лист керівництву області, в якому вимагали відсторонити її від посади, а також звернулися до СБУ.
«У часи гібридної агресії з боку Російської Федерації і керованих із Кремля «самопроголошених республік» «ЛНР» і «ДНР» вважаємо неприпустимим, коли державну посаду займає чиновник, який на своїй сторінці в соцмережі звинувачує учасників Революції Гідності у фашизмі, радіє анексії Криму і відкрито висловлює підтримку путінському режиму. Особливо небезпечно, коли такий чиновник займається напрямком, пов'язаним з патріотичним вихованням молоді», – йшлося у зверненні.
Проте 25 квітня 2019 року прокуратура закрила кримінальне провадження через «відсутність складу злочину».
Раніше ми писали про те, що на Харківщині посадові особи Слобожанської митниці організували переправлення до Росії українців з кримінальним минулим, бойовиків «Л/ДНР», вихідців з азіатських країн і громадян, які перебували на державному та міжнародному розшуку. За свої послуги з кожного нелегала брали по 1500 доларів США.
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