Управление культуры и туризма Харьковской ОГА возглавит человек, который в свое время симпатизировал политике Путина

Конкурс на пост руководителя этого управления выиграла Людмила Терещенко, сообщает Politeka со ссылкой на распоряжение на сайте ХОГА.

До 2017 года Терещенко (в девичестве Пинегина) возглавляла Харьковский областной центр молодежи.

По информации издания Depo.Харьков, в период Революции Достоинства и «русской весны» она отметилась скандальными постами в социальных сетях, выступив на поддержку президента страны-агрессора Владимира Путина.

Так, «Вконтакте» Терщенко репостила публикации из пророссийских групп, в которых хвалили главу РФ за аннексию Крыма и за то, что он «поимел США и ЕС».

Патриоты немедленно отреагировали на такие действия чиновницы и написали открытое письмо руководству области, в котором требовали отстранить ее от занимаемой должности, а также обратились в СБУ.

«Во времена гибридной агрессии со стороны Российской Федерации и управляемых из Кремля «самопровозглашенных республик» «ЛНР» и «ДНР» считаем недопустимым, когда государственную должность занимает чиновник, который на своей странице в соцсети обвиняет участников Революции Достоинства в фашизме, радуется аннексии Крыма и открыто выражает поддержку путинскому режиму. Особенно опасно, когда такой чиновник занимается направлением, связанным с патриотическим воспитанием молодежи», – говорилось в обращении.

Однако 25 апреля 2019 года прокуратура закрыла уголовного производство из-за «отсутствия состава преступления».

Ранее мы писали о том, что на Харьковщине должностные лица Слобожанской таможни организовали переправку в Россию украинцев с криминальным прошлым, боевиков «Л/ДНР», выходцев из азиатских стран и граждан, которые находились в государственном и международном розыске. За свои услуги с каждого нелегала брали по 1500 долларов США.

Бизнес злоумышленникам в погонах поломали сотрудники СБУ.

Напомним, Россия стянула на границу с Украиной рекордное количество военной техники

Как сообщала Politeka, любителю Путина сорвали гастроли в Украине.

Также Politeka писала, что россиянам начали "выдавать" паспорта Украины.