Небо Харкова забарвилося в сірий колір – жителі підняли паніку

Над Харковом утворився щільний зміг. Про це розповіла місцева мешканка Харкова Ірина Красницька фейсбук, повідомляє Politeka.net.

«Ранковий "зміг"? над Харковом. Чим ми дихаємо...?», – вона підписала тривожні кадри.

В коментарях користувачів мережі висловили свій переляк, а також почали порівнювати рівень забруднення повітря в Харкові та Києві.

«Їдьте в Китай. там смогу немає», «Промисловості вже в принципі немає дуже давно. Це не зміг. Все норм.», «Да зміг був, мабуть чимось вночі всіх труїли. Пропаде весь запас харчів.», «Скільки злості,адже зараз спалюють торішню траву ,листя і у полі і у приватному секторі навіщо ображати ,бийте морди тим, хто це робить,знають, що можна і роблять», «Випаровування паморозі. Зміг видно і вдень», «Індекс забруднення повітря AQI в режимі online в Харкові в основному "помірний" Подивіться який у Києві та області і радійте 😀», – відзначили під фотографіями.

Нагадаємо, що в Харкові кілька днів тому зник 40-річний чоловік. Юрій Сосна пішов 15 березня на роботу і з тих пір про нього нічого невідомо.

За словами рідних, чоловік вийшов з дому в районі Холодної гори близько двох годин дня і більше не повертався.

До теперішнього часу про його місцезнаходження нічого невідомо.

Прикмети Юрія: зріст 178 сантиметрів, нормальної статури, очі карі.

Був одягнений в чорну куртку з камуфляжными вставками, чорні джинси та чорні кросівки (як на фото з манекеном). На голові була чорна кепка.

У чоловіка є особлива прикмета – на правій руці татуювання із зображенням трьох вовків.

Юрій страждає від цукрового діабету, йому могло стати погано по дорозі. На роботу він добирався від метро Холодна гора.

Якщо хто-небудь володіє інформацією про місцезнаходження цієї особи, прохання повідомити за телефонами 102 або +38(066)697 54 42.

Нагадаємо, на Харківщині поліцейські кинулися на пошуки злочинця.

Як повідомляла Politeka, дитина безслідно зник під Києвом, поліція на вухах.

Також Politeka писала, що у Харкові грабіжник розправився з поліцейським.