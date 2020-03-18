Небо Харькова окрасилось в серый цвет – жители подняли панику

Над Харьковом образовался плотный смог. Об этом рассказала местная жительница Харькова Ирина Красницкая в фейсбук, сообщает Politeka.net.

«Утренний "смог"? над Харьковом. Чем мы дышим...?», – подписала она тревожные кадры.

В комментариях пользователи сети выразили свой испуг, а также начали сравнивать уровень загрязнения воздуха в Харькове и Киеве.

«Езжайте в Китай. там смога нет», «Промышленности уже в принципе нет очень давно. Это не смог. Все норм.», «Да смог был, видать чем-то ночью всех травили. Пропадет весь запас харчей.», «Сколько злости,а ведь сейчас жгут прошлогоднюю траву ,листья и в поле и в частном секторе зачем оскорблять ,бейте морды тем кто это делает,знают что нельзя и делают», «Испарение изморози. Смог виден и днём», «Индекс загрязнения воздуха AQI в режиме online в Харькове в основном "умеренный" Посмотрите какой в Киеве и области и радуйтесь 😀», – отметили под фотографиями.

Напомним, что в Харькове несколько дней назад пропал 40-летний мужчина. Юрий Сосна ушел 15 марта на работу и с тех пор о нем ничего неизвестно.

По словам родных, мужчина вышел из дома в районе Холодной горы около двух часов дня и больше не возвращался.

До настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы Юрия: рост 178 сантиметров, нормального телосложения, глаза карие.

Был одет в черную куртку с камуфляжными вставками, черные джинсы и черные кроссовки (как на фото с манекеном). На голове была черная кепка.

У мужчины есть особая примета – на правой руке татуировка с изображением трех волков.

Юрий страдает от сахарного диабета, ему могло стать плохо по дороге. На работу он добирался от метро Холодная гора.

Если кто-нибудь владеет информацией о местонахождении этого человека, просьба сообщить по телефонам 102 или +38(066)697 54 42.

Напомним, на Харьковщине полицейские бросились на поиски преступника.

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