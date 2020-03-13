Жителі селища Жуковського в Київському районі Харькова пережили непросту ніч

Відразу три автомобілі згоріли дотла в ніч на 13 березня, передає Politeka з посиланням на інформацію у соцмережах.

Відео, як палахкотять транспортні засоби, опублікували в групі «ХС Харків».

Ночью на Жуках сгорели три автомобиля 🔥 Gepostet von ХС • Харьков am Freitag, 13. März 2020

Поки що ні поліція, ні рятувальники не прокоментували, що стало причиною надзвичайної ситуації, а також невідомо, яка сума заподіяної шкоди.

Харківські автомобілісти не встигають фіксувати кількість підпалів машин по місту, а тепер на їх голову звалилася нова напасть. Ввічливий рецидивіст почав вирішив налагодити бізнес на господарях машин вельми нетривіальним способом. Деякі водії отримали «листи щастя» на Воєнведі.

Невідомий прикріпив під двірники декількох автомобілів записку наступного змісту:

«Порізати шини, подряпати авто – легко! Шановний власник авто. Людині, яка не раз побувала в колонії, на роботу не влаштуватися, а дітей годувати треба. Я б не хотів псувати ваше майно, але якщо ви не заплатите, мені доведеться це зробити. Прошу вас добровільно зробити благодійний одноразовий внесок у розмірі 300 гривень (далі-номер телефону). У повідомленні вкажіть марку і номер вашого прекрасного авто. Заздалегідь вдячний за розуміння. P. S. Нова шина від 1000… Мені втрачати нічого….».

Раніше ми писали про те, що співробітники Служби безпеки україни накрили в Харкові групу злодіїв, які промишляли крадіжками з автомобілів мешканців міста. Курирував їх роботу російський «злодій в законі».

На рахунку зловмисників – десятки крадіжок. За місцем проживання фігурантів справи правоохоронці виявили пристрої для зчитування кодів електронних замків, гроші, вкрадені речі.

Нагадаємо, аферисти придумали нову схему обману українців: хто в зоні ризику.

Як повідомляла Politeka, автомобілі українців стали «донорами» американців.

Також Politeka писала, що харківського копа застукали за кермом викраденого в столиці авто.