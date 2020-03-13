Жители поселка Жуковского в Киевском районе Харькова пережили непростую ночь

Сразу три автомобиля сгорели дотла в ночь на 13 марта, передает Politeka со ссылкой на информацию в соцсетях.

Видео, как полыхают транспортные средства, опубликовали в группе «ХС Харьков».

Ночью на Жуках сгорели три автомобиля 🔥 Gepostet von ХС • Харьков am Freitag, 13. März 2020

Пока что ни полиция, ни спасатели не прокомментировали, что стало причиной чрезвычайной ситуации, а также неизвестно, какова сума причиненного ущерба.

Харьковские автовладельцы не успевают фиксировать количество поджогов машин по городу, а теперь на их голову свалилась новая напасть. Вежливый рецидивист начал решил наладить бизнес на хозяевах машин весьма нетривиальным способом. Некоторые водители получили «письма счастья» на Военведе.

Неизвестный прикрепил под дворники нескольких автомобилей записку следующего содержания:

«Порезать шины, поцарапать авто – легко! Уважаемый владелец авто. Человеку, не раз побывавшему в колонии, на работу не устроиться, а детей кормить надо. Я бы не хотел портить ваше имущество, но если вы не заплатите, мне придется это сделать. Прошу вас добровольно сделать благотворительный единоразовый взнос в размере 300 гривен на (далее следует номер телефона). В сообщении укажите марку и номер вашего прекрасного авто. Заранее благодарен за понимание. P.S. Новая шина от 1000… Мне терять нечего….».

Ранее мы писали о том, что сотрудники Службы безопасности накрыли в Харкьове группу воров, которые промышляли кражами из автомобилей жителей города. Курировал работу преступников российский «вор в законе».

На счету злоумышленников – десятки краж. По месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили устройства для считывания кодов электронных замков, деньги, украденные вещи.

Напомним, аферисты придумали новую схему обмана украинцев: кто в зоне риска.

Как сообщала Politeka, автомобили украинцев стали «донорами» американцев.

Также Politeka писала, что харьковского копа застукали за рулем угнанного в столице авто.