У Харкові, як і в цілому по Україні, вводиться тритижневий карантин через загрозу поширення коронавіруса

Що на даний момент відбувається в місті і як воно готується жити під час карантину, розповіли журналісти видання KHARKIV Today.

З 12 березня в навчальних закладах, починаючи з дитсадків і закінчуючи вузами, вводяться обмеження. Ньюсмейкером учорашнього дня став мер міста Геннадій Кернес, який в соцмережах повідомив про те, що в Харкові будуть закриті театри і кінотеатри, цирк, розважальні центри та ігрові зони в шопінг-моллах, а от школи і дитсадки будуть працювати.

Таке рішення він пояснив тим, що в школах пішов на спад рівень захворюваності на ГРВІ, а також тим, що працюючим батькам просто нікуди подіти своїх дітей. За його словами, водити чи ні дітей в школу і дитсадок, дорослі будуть вирішувати самостійно. Крім того, в школах на час карантину скасують кабінетну систему і перевірятимуть учнів перед початком уроку. Самі ж школи обіцяють додатково дезінфікувати.

COVID-19 – превентивные меры в Харькове. С завтрашнего дня и на три ближайшие недели обыденную жизнь Харькова ждут... Gepostet von Геннадий Кернес am Mittwoch, 11. März 2020

Щоправда, такий крок викликав скандал, і після брифінгу в ХОДА у міськраді пообіцяли переглянути рішення про закриття шкіл.

Що стосується вузів, то в телеграм-каналах повідомляється, що всі вищі навчальні заклади йдуть на карантин, а студенти будуть навчатися дистанційно. Крім того, студентів, які мешкають у гуртожитках, тимчасово виселяють. Пізніше інформацію підтвердили і в ХОДА, заявивши, що всі вузи закриваються до 3 квітня.

Через коронавірус можуть посунути і терміни здачі пробного ЗНО. Тестування заплановане на 21 і 28 березня по всій Україні, однак поки інформації про те, чи буде воно вчасно, немає.

Превентивних заходів у боротьбі з коронавірусом вживають і в транспорті. У Харкові вагони метро дезінфікують один-два рази на добу. А ось автоперевізники убезпечити свої маршрутки не поспішають, тому що не впевнені, що це якось допоможе.

Найбільший ринок Харкова працює в штатному режимі. Продавці на «Барабашово» на зменшення кількості покупців не скаржаться. За словами журналістів, на ринку запустили операцію "Бар'єр". Вона схожа на планову дезінфекцію, тільки замість декількох разів у рік її стали проводити щодня вечорами, коли ринок порожній. У цей час дезінфектори обробляють прилавки й торгівельні точки спеціальним розчином.

Готуються до напливу можливих хворих коронавірусом лікарні міста та області, де зарезервовано 740 інфекційних ліжок: 380 — для дорослих і 260 — для дітей. Зокрема, в інфекційній лікарні — 200 ліжок (6 ліжок — у відділенні інтенсивної терапії). Ще 270 — у дитячій інфекційній лікарні (6 — в інтенсивній терапії). Крім того, 270 ліжок є в лікарнях районів і міст Харківської області. Для надання медичної допомоги хворим з підозрою на коронавірусну інфекцію працюють 18 бригад "швидкої" (3 в Харкові і 15 — у районах області).

У Харкові обмежать масові заходи. На найближчі тижні закривають театри, кінотеатри, цирк, а також скасовують спортивні заходи.

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