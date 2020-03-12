У Харкові затримали небезпечних грабіжників, які здійснювали махінації з банківськими картками українців

Про це розповіли у прес-центрі управління СБУ в Харківській області з ссыдкой на слова керівника управління Владислава Абдули.



«Співробітниками підрозділу кібербезпеки і слідчими української спецслужби встановлено, що координував дії злочинної групи громадянин Російської Федерації через популярний мобільний месенджер. За його вказівкою двоє харків'ян, з якими росіянин познайомився на одному з хакерських форумів, незаконно придбали так зване скиммерное обладнання, призначене для негласного зчитування даних пластикової картки і відеофіксації PIN-кодів карток, які здійснюються клієнтами банків», – розповів Владислав Абдула.

Шахраї встановлювали спеціальні технічні зчитувальні датчики на банкоматах і терміналах банків, після чого, маючи всі дані, робили собі дублікати. За допомогою цієї афери вони знімали гроші з чужих рахунків.



Так, затримати одного з шахраїв вийшло при спробі зняття готівки в одному з харківських банкоматів.

Після обшуків у квартирі підозрюваних, співробітники СБУ знайшли скиммерное обладнання, підроблені банківські картки, а також комп'ютери, які використовувалися в афері.



За висновком фахівців, вилучені у зловмисників технічні пристрої є спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації.



Нагадаємо, що у Києві пограбували жінку з дитиною в магазині взуття.

«Я з донькою пішла в магазин «конфіскат взуття», який знаходиться на фестивальному. Обрали дитині взуття. Я відійшла назад до стелажів, щоб поставити на місце ту пару, яка нам не підійшла. Все, зібралися і пішли на касу розраховуватися. Минуло якихось ще пару хвилин поки прийшла касир. І ось, поки дитина на касі розраховується за покупку, я хочу глянути на телефоні. Засовую руку в кишеню і розумію, що там порожньо. Пару секунд забуття, стою зрозумівши, що сталося і де мій телефон. Розумію, що його витягли з кишені. Прокручуючи все в голові і згадую, що в той момент, коли я ставила пару взуття на стелаж, ззаду мене проминули дві дами на яких я навіть не звернула увагу», – розповіла в подробицях свою історію постраждала.

Всем добрый день! Хочу просто поделиться со всеми своим горьким опытом и попытаться обезопасить остальных. Позавчера приключилась со мной капец какая неприятная ситуация. Я с дочкой пошла в магазин «конфискат обуви»,который находится на фестивальном. Выбрали ребёнку обувку. Я отошла обратно к стеллажам, чтоб поставить на место ту пару,которая нам не подошла. Всё, собрались и пошли на кассу рассчитываться. Прошло каких-то ещё пару минут пока пришла кассир. И вот, пока ребёнок на кассе рассчитывается за покупку, я хочу глянуть на время в телефоне. Засовываю руку в карман и понимаю, что там пусто. Пару секунд забвения, стою соображаю, что произошло и где мой телефон. Понимаю, что его вытянули из кармана. Прокручивая всё в голове и вспоминаю, что в тот момент, когда я ставила пару обуви на стеллаж, сзади меня проплыли две дамы на которых я даже не обратила внимание. По итогу, позвав охрану, максимум, что было сделано - набрали на мой номер, который уже был отключен. 2-3 минуты дела. Как оказалось камер наблюдения в магазине нет. Обратились к охране самого центра, нам разрешили снять на телефон видео, где хоть немного видно тех самых деятельниц. Их видно после 14:03 (время на экране компа с которого снимали видео) две увесистые брюнетки. Может хоть кого-то это впредь убережёт от моей участи. Девочки, не теряйте бдительность даже когда вы в магазине с детками. Такие личности скорей всего на это и рассчитывают. #всеодноїхнесадять Gepostet von Киев Оперативный am Donnerstag, 12. März 2020

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