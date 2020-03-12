У Харкові затримали небезпечних грабіжників, які здійснювали махінації з банківськими картками українців
Про це розповіли у прес-центрі управління СБУ в Харківській області з ссыдкой на слова керівника управління Владислава Абдули.
«Співробітниками підрозділу кібербезпеки і слідчими української спецслужби встановлено, що координував дії злочинної групи громадянин Російської Федерації через популярний мобільний месенджер. За його вказівкою двоє харків'ян, з якими росіянин познайомився на одному з хакерських форумів, незаконно придбали так зване скиммерное обладнання, призначене для негласного зчитування даних пластикової картки і відеофіксації PIN-кодів карток, які здійснюються клієнтами банків», – розповів Владислав Абдула.
Шахраї встановлювали спеціальні технічні зчитувальні датчики на банкоматах і терміналах банків, після чого, маючи всі дані, робили собі дублікати. За допомогою цієї афери вони знімали гроші з чужих рахунків.
Так, затримати одного з шахраїв вийшло при спробі зняття готівки в одному з харківських банкоматів.
Після обшуків у квартирі підозрюваних, співробітники СБУ знайшли скиммерное обладнання, підроблені банківські картки, а також комп'ютери, які використовувалися в афері.
За висновком фахівців, вилучені у зловмисників технічні пристрої є спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації.
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«Я з донькою пішла в магазин «конфіскат взуття», який знаходиться на фестивальному. Обрали дитині взуття. Я відійшла назад до стелажів, щоб поставити на місце ту пару, яка нам не підійшла. Все, зібралися і пішли на касу розраховуватися. Минуло якихось ще пару хвилин поки прийшла касир. І ось, поки дитина на касі розраховується за покупку, я хочу глянути на телефоні. Засовую руку в кишеню і розумію, що там порожньо. Пару секунд забуття, стою зрозумівши, що сталося і де мій телефон. Розумію, що його витягли з кишені. Прокручуючи все в голові і згадую, що в той момент, коли я ставила пару взуття на стелаж, ззаду мене проминули дві дами на яких я навіть не звернула увагу», – розповіла в подробицях свою історію постраждала.
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