В Харькове задержали опасных грабителей, которые совершали махинации с банковскими карточками украинцев

Об этом рассказали в пресс-центре управления СБУ в Харьковской области со ссыдкой на слова руководителя управления Владислава Абдулы.



«Сотрудниками подразделения кибербезопасности и следователями украинской спецслужбы установлено, что координировал действия преступной группы гражданин Российской Федерации через популярный мобильный мессенджер. По его указанию двое харьковчан, с которыми россиянин познакомился на одном из хакерских форумов, незаконно приобрели так называемое скиммерное оборудование, предназначенное для негласного считывания данных пластиковой карты и видеофиксации PIN-кодов карточек, вводимых клиентами банков», – рассказал Владислав Абдула.

Мошенники устанавливали специальные технические считывающие датчики на банкоматах и терминалах банков, после чего, имея все данные, делали себе дубликаты. С помощью этой аферы они снимали деньги с чужих счетов.



Так, задержать одного из мошенников получилось при попытке снятия наличных в одном из харьковских банкоматов.

После обысков в квартире подозреваемых, сотрудники СБУ нашли скиммерное оборудование, поддельные банковские карты, а также компьютеры, которые использовались в афере.



По заключению специалистов, изъятые у злоумышленников технические устройства являются специальными техническими средствами негласного получения информации.



Напомним, что в Киеве ограбили женщину с ребенком в магазине обуви.

«Я с дочкой пошла в магазин «конфискат обуви», который находится на фестивальном. Выбрали ребёнку обувку. Я отошла обратно к стеллажам, чтоб поставить на место ту пару, которая нам не подошла. Всё, собрались и пошли на кассу рассчитываться. Прошло каких-то ещё пару минут пока пришла кассир. И вот, пока ребёнок на кассе рассчитывается за покупку, я хочу глянуть на время в телефоне. Засовываю руку в карман и понимаю, что там пусто. Пару секунд забвения, стою соображаю, что произошло и где мой телефон. Понимаю, что его вытянули из кармана. Прокручивая всё в голове и вспоминаю, что в тот момент, когда я ставила пару обуви на стеллаж, сзади меня проплыли две дамы на которых я даже не обратила внимание», – рассказала в подробностях свою историю пострадавшая.

Всем добрый день! Хочу просто поделиться со всеми своим горьким опытом и попытаться обезопасить остальных. Позавчера приключилась со мной капец какая неприятная ситуация. Я с дочкой пошла в магазин «конфискат обуви»,который находится на фестивальном. Выбрали ребёнку обувку. Я отошла обратно к стеллажам, чтоб поставить на место ту пару,которая нам не подошла. Всё, собрались и пошли на кассу рассчитываться. Прошло каких-то ещё пару минут пока пришла кассир. И вот, пока ребёнок на кассе рассчитывается за покупку, я хочу глянуть на время в телефоне. Засовываю руку в карман и понимаю, что там пусто. Пару секунд забвения, стою соображаю, что произошло и где мой телефон. Понимаю, что его вытянули из кармана. Прокручивая всё в голове и вспоминаю, что в тот момент, когда я ставила пару обуви на стеллаж, сзади меня проплыли две дамы на которых я даже не обратила внимание. По итогу, позвав охрану, максимум, что было сделано - набрали на мой номер, который уже был отключен. 2-3 минуты дела. Как оказалось камер наблюдения в магазине нет. Обратились к охране самого центра, нам разрешили снять на телефон видео, где хоть немного видно тех самых деятельниц. Их видно после 14:03 (время на экране компа с которого снимали видео) две увесистые брюнетки. Может хоть кого-то это впредь убережёт от моей участи. Девочки, не теряйте бдительность даже когда вы в магазине с детками. Такие личности скорей всего на это и рассчитывают. #всеодноїхнесадять Gepostet von Киев Оперативный am Donnerstag, 12. März 2020

Напомним, коронавирус толкнул китайца на отчаянный шаг в центре Харькова.

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