В Харькове задержали опасных грабителей, которые совершали махинации с банковскими карточками украинцев
Об этом рассказали в пресс-центре управления СБУ в Харьковской области со ссыдкой на слова руководителя управления Владислава Абдулы.
«Сотрудниками подразделения кибербезопасности и следователями украинской спецслужбы установлено, что координировал действия преступной группы гражданин Российской Федерации через популярный мобильный мессенджер. По его указанию двое харьковчан, с которыми россиянин познакомился на одном из хакерских форумов, незаконно приобрели так называемое скиммерное оборудование, предназначенное для негласного считывания данных пластиковой карты и видеофиксации PIN-кодов карточек, вводимых клиентами банков», – рассказал Владислав Абдула.
Мошенники устанавливали специальные технические считывающие датчики на банкоматах и терминалах банков, после чего, имея все данные, делали себе дубликаты. С помощью этой аферы они снимали деньги с чужих счетов.
Так, задержать одного из мошенников получилось при попытке снятия наличных в одном из харьковских банкоматов.
После обысков в квартире подозреваемых, сотрудники СБУ нашли скиммерное оборудование, поддельные банковские карты, а также компьютеры, которые использовались в афере.
По заключению специалистов, изъятые у злоумышленников технические устройства являются специальными техническими средствами негласного получения информации.
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«Я с дочкой пошла в магазин «конфискат обуви», который находится на фестивальном. Выбрали ребёнку обувку. Я отошла обратно к стеллажам, чтоб поставить на место ту пару, которая нам не подошла. Всё, собрались и пошли на кассу рассчитываться. Прошло каких-то ещё пару минут пока пришла кассир. И вот, пока ребёнок на кассе рассчитывается за покупку, я хочу глянуть на время в телефоне. Засовываю руку в карман и понимаю, что там пусто. Пару секунд забвения, стою соображаю, что произошло и где мой телефон. Понимаю, что его вытянули из кармана. Прокручивая всё в голове и вспоминаю, что в тот момент, когда я ставила пару обуви на стеллаж, сзади меня проплыли две дамы на которых я даже не обратила внимание», – рассказала в подробностях свою историю пострадавшая.
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