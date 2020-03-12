Після оголошення загальнонаціонального карантину у зв'язку з коронавірусом люди в паніці кинулися штурмувати магазини, запасаючись продуктами і всім необхідним

У мережі постійно з'являються фото і відео величезних черг в супермаркетах, на яких люди з повними возиками вистроїлися до кас, передає Politeka.

Не став винятком і харківський сегмент соцмереж. Очевидці публікують знімки з магазинів, демонструючи черги до кас з забитими візками. Люди скуповують гречку, сіль, макарони, туалетний папір та мило, а також інші продукти і речі першої необхідності.

Проте в коментарях до фото думки користувачів розділилися. Одні впевнені, що це – звичайна картина в великих супермаркетах і до коронавірусу вона ніякого відношення не має, а також закликають не піддаватися загальній істерії. Інші впевнені, що все тільки починається, а треті прогнозують, що найжирніший профіт від паніки отримають магазини.

«Навіщо робити ажіотаж, вам у вуха влили інформацію, і ви побігли. Ви навіть не знаєте, чи є цей вірус чи ні, може, люди зовсім гинуть не від коронавіруса, а від іншого. Наш народ, як стадо, сказали, що завтра кінець світу, і вони повірили, їм сказали, що завтра гречки немає, вони повірили. Молодці хлопці, які керують світом, їм належне потрібно віддати, як вони маніпулюють людьми. Правильно кажуть: є пастух, загоничі і є стадо, пастух сказав, загоничі по змі загнали, стадо побігло. Респект», – пише Євген Бурякін.

«Класно! Зараз в таку паніку навіть і прострочку викинуть.. і буде не коронавірус, а коронаунітаз...», «Раз в пару років супермаркети роблять чистку полиць. Це їх зоряний час», «Будматеріали треба брати; паркани від таких ідіотів будувати», «Вперед - вперед! ПАНІКА - найкращий помічник бажаючим заробити грошей бізнесменам!», – відзначають харків'яни.

Раніше ми писали, що китаєць вийшов на одиночний пікет у центрі Харкова з плакатом, на якому було написано: «Я не вірус! Я – людина!». Таким чином він намагався донести до містян, що не всі китайці – потенційні носії небезпечної недуги.

Нагадаємо, найбільший ринок Харкова можуть закрити, названа причина.

Як повідомляла Politeka, пасажир влаштував вечерю при свічках у метро Харкова.

Також Politeka писала, що українцям влаштують тотальний контроль через коронавірус.