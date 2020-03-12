После объявления общенационального карантина в связи с коронавирусом люди в панике бросились штурмовать магазины, закупаясь продуктами и всем необходимым

В сети то и дело появляются фото и видео огромных очередей в супермаркетах, на которых люди с полными тележками выстроились к кассам, передает Politeka.

Не стал исключением и харьковский сегмент соцсетей. Очевидцы публикуют снимки с магазинов, демонстрируя очереди к кассам с забитыми тележками. Люди скупают гречку, соль, макароны, туалетную бумагу и мыло, а также другие продукты и вещи первой необходимости.

Однако в комментариях к таким фото мнения пользователей разделились. Одни уверены, что это – обычная картина в крупных супермаркетах и к коронавирусу она никакого отношения не имеет, а также призывают не поддаваться всеобщей истерии. Другие уверены, что все только начинается, а третьи прогнозируют, что самый жирный профит от паники получат магазины.

«Зачем ажиотаж делать, вам в уши влили информацию, и вы побежали. Вы даже не знаете, есть этот вирус или нет, может, люди совсем гибнут не коронавируса, а от другого. Наш народ как стадо, сказали, что завтра конец света, и они поверили, им сказали, что завтра гречки нет, они поверили. Молодцы ребята, которые управляют миром, им должное нужно отдать, как они манипулируют людьми. Правильно говорят: есть пастух, загонщики и есть стадо, пастух сказал, загонщики по сми загнали, стадо побежало. Респект», – пишет Евгений Бурякин.

«Классно! Сейчас в такую панику даже и просрочку выкинут... и будет не коронавирус, а короноунитаз...», «Раз в пару лет супермаркеты делают чистку полок. Это их звездный час», «Стройматериалы надо брать; заборы от таких идиотов строить», «Вперед - вперед! ПАНИКА - лучший помощник желающим заработать денег бизнесменам!», – отмечают харьковчане.

Ранее мы писали, что китаец вышел на одиночный пикет в центре Харькова с плакатом, на котором было написано: «Я не вирус! Я – человек!». Таким образом он пытался донести горожанам, что не все китайцы – потенциальные носители опасного недуга.

Напомним, самый большой рынок Харькова могут закрыть, названа причина.

Как сообщала Politeka, пассажир устроил ужин при свечах в метро Харькова.

Также Politeka писала, что украинцам устроят тотальный контроль из-за коронавируса.