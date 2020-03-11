Несмотря на то, что 8 марта уже закончилось, харьковчане продолжают делится в сети самыми яркими снимками и видео на тему праздника

Так, особое внимание пользователей привлекла очередная запись, сделанная в вагоне метро, в которой фигурируют молодой человек, раскладной столик и пассажиры, передает Politeka.

В группе «Харьков 1654» в социальной сети Фейсбук появилось видео, на котором парень в белой рубашке и черных брюках накрывает стол перед девушкой, едущей по своим делам. Она, спрятавшись за наушниками, демонстративно уткнулась в смартфон, делая вид, что происходящее ее не касается.

В свою очередь молодой человек поставил на накрытый скатертью столик цветок в вазе, свечу, фрукты, налил бокал вина и предлагает его девушке. Та отказывается и смущается. А когда парень забрал у нее смартфон, чтобы она так не отвлекалась, она растерялась еще больше. В конце концов девушка на одной из станций поспешно покинула вагон.

Джентльмен не растерялся и подвинул столик чуть дальше, где сидели двое мужчин, наблюдавших за происходящим с неподдельным интересом. Как видно из дальнейшей записи, они с удовольствием выпили вино, а также закусили тем, что было на столе.

И завершальным акцентом перфоманса стал музыкант, который появился в кадре с гитарой.

Вчерашний перфоманс в метро. Парень накрыл стол для случайной девушки, налил ей вино, пытался что-то подарить, но она смущалась и отказывалась. А вот мужики, сидевшие рядом, не увидели в этом ничего такого и принялись есть и пить) Gepostet von Харьков 1654 am Montag, 9. März 2020

Пользователи на увиденное отреагировали по-разному: одни стали на защиту девушки, другие пожурили ее за отсутствие чувства юмора.

«Мне бы тоже было неприятно, если бы меня для видоса для лайков без моего согласия использовали :)))», «Девушка закрылась в своей маленькой коробочке)))», «Девушка умная: если он "романтический ужин" в грязном вагоне, в антисанитарных условиях, с немытыми руками и в компании с какими-то мужчинами устраивает - что от него дальше ждать? В общем, «здравствуй, коронавирус»», «Девушка молоденькая застеснялась, засмущалась. Женщины постарше поддержали бы компанию )))))) а вообще обидно, что все люди вокруг с очень скучными лицами в наушниках. Люди будьте добрее, улыбайтесь!!!!», «Мужики голодными были, после смены)))», – пишут под публикацией.

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