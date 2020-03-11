Тонкий натяк від харківської влади на платіжках за сміття викликав у жителів міста подив
У групі «Типове ХТЗ» у соціальній мережі Фейсбук користувач Марина Мороз, мешканка приватного сектору в Індустріальному районі Харкова, опублікувала знімок квитанції на оплату вивозу сміття з цілком конкретним натяком на звороті.
На малюнку, розділеному на дві половинки, зображений будинок та паркан. На першій він пошарпаний, а на другий – доглянутий і пофарбований. Підпис на картинці красномовний: відро фарби – 250 гривень, штраф за неохайний вигляд огорожі і споруди – 1360 гривень.
Користувач обурена таким креативом, будучи впевненою, що харківська влада, м'яко кажучи, помиляється.
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У коментарях думки розділилися. Частина респондентів впевнені, що ініціатива правильна, оскільки стежити за чистотою в приватному секторі – прерогатива власників житла. Їх опоненти вважають, що таким чином з них хочуть здерти побільше грошей.
«Все правильно. Стеж за чистотою і за виглядом свого житла», «це має бути усвідомлений вибір кожного, а не нав'язана думка. Може, мені подобається такий колір, і я не хочу його перефарбовувати», «Була б набагато ефективніше система заохочення, а не штрафів. А причепитися можна до всього. Крива труба, сильно білий дим, і т. д...», «я так розумію, що мова не про колір. А про вбитих похилих парканах не бачили фарбування 100 років. Вже давно як штрафують господарів будинків, у яких перед будинком срач. Це їх територія для прибирання. Як і біля всіх магазинів та інших приватних закладів», «Як на мене, то нагадують, що не треба бути свинею. У вас повинен бути порядок біля двору», «Квитанції такі у всіх! Значить, усі свині?», – пишуть користувачі.
Раніше ми розповідали, що в мережі показали дитячий майданчик після того, як поблизу попрацювали співробітники «Харківводоканалу», залишивши після себе масу бруду на гойдалках.
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