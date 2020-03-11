Дівчинка заступилася за матір сімейному конфлікті і накликала на себе величезні проблеми

В селі Геніївка Зміївського району в результаті сімейної сварки постраждала 43-річна жінка, передає Politeka з посиланням на інформацію прес-служби ГУ Нацполіції в Харківській області.

Повідомлення про те, що у відділення реанімації районної лікарні доставили громадянку з ножовими пораненнями, надійшло правоохоронцям 10 березня о 16:25. Її стан медики оцінили як важкий.

У ході з'ясування обставин поліцейські відтворили всю картину того, що трапилося з потерпілою.

Драма розігралася після того, як постраждала у стані алкогольного сп'яніння затіяла сварку зі своєю дочкою. Вони почали лаятися, штовхати одна одну і хапати за волосся. Семирічна дівчинка мимоволі стала свідком конфлікту між бабусею і матір'ю. Бажаючи захистити останню, вона схопила кухонний ніж і кілька разів вдарила старшу з жінок.

Копи вилучили знаряддя злочину. Зараз за даним фактом порушено кримінальне виробництво за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

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У розмові з інспекторами підліток зізнався, що живе неподалік с бабусею і батьком, який зловживає алкоголем і б'є його. Він пішов з дому ще 8 березня і відтоді нічого не їв.

Дитину передали працівникам ювенальної превенції.

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