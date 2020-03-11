На Харківщині розшукують 30-річного Олександра Фрайтага

Чоловік, який проживає в селі Лизогубівка Харківського району, пішов з дому 8 березня і дотепер про його місцезнаходження нічого невідомо, передає «Город Х».

За словами родичів Олександра, останній раз його бачили в селищі Васищеве, коли той заходив у місцевий продуктовий магазин «Гурман». Куди він попрямував після цього – невідомо.

Був одягнений: сірий светр на застібках спереду, чорні штани, туфлі.

Особливі прикмети: шрам на голові після операції, кульгає на праву ногу (інвалід 2 групи). Рідня допускає, що зниклий чоловік міг втратити пам'ять.

Всіх, кому щось відомо про зниклого, просять повідомити за телефонами 095-213-69-82, 063-582-19-96.

Раніше ми писали про те, що 21-річна співробітниця правоохоронних органів стала жертвою грабіжника на Харківщині. Зловмисник атакував її, вдарив, штовхнув, а потім вихопив сумку і втік. Із собою він забрав мобільний телефон дівчини, посвідчення співробітника правоохоронних органів і пару банківських карт.

Потерпіла впізнала нападника. Ним виявився 28-річний житель Дворічанського району Олексій Корабельников. Чоловік уже не раз мав проблеми із законом, був засуджений за грабіж і за борги перед «ПриватБанком».

На даний момент його розшукують за розбійний напад. Усіх, кому відома будь-яка інформація про злочинця, просять повідомити у Куп'янський відділ поліції по телефонам: (05742) - 5-33 - 44 (чергова частина), 066-000-44-03 кримінальний розшук.

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