Незважаючи на те, що 8 березня вже закінчилося, харків'яни продовжують ділиться в мережі найяскравішими знімками та відео на тему свята

Так, особливу увагу привернув черговий запис, зроблений у вагоні метро, в якій фігурують молодий чоловік, розкладний столик і пасажири, передає Politeka.

У групі «Харків 1654» в соціальній мережі Facebook з'явилося відео, на якому хлопець у білій сорочці та чорних брюках накриває стіл перед дівчиною, котра їде по своїх справах. Вона, сховавшись за навушниками, демонстративно уткнулася в смартфон, вдаючи, що це її не стосується.

У свою чергу молодий чоловік поставив на накритий скатертиною стіл квітку у вазі, свічку, фрукти, налив келих вина і пропонує його дівчині. Та відмовляється і ніяковіє. А коли хлопець забрав у неї смартфон, щоб вона не відволікалася, вона розгубилася ще більше. Зрештою дівчина на одній зі станцій поспішно залишила вагон.

Джентльмен не розгубився і посунув столик трохи далі, де сиділи двоє чоловіків, які спостерігали за подіями з непідробним інтересом. Як видно з подальшого запису, вони з задоволенням випили вино, а також закусили тим, що було на столі.

І завершальным акцентом перфомансу став музикант, який з'явився в кадрі з гітарою.

Вчерашний перфоманс в метро. Парень накрыл стол для случайной девушки, налил ей вино, пытался что-то подарить, но она смущалась и отказывалась. А вот мужики, сидевшие рядом, не увидели в этом ничего такого и принялись есть и пить) Gepostet von Харьков 1654 am Montag, 9. März 2020

Користувачі на побачене відреагували по-різному: одні стали на захист дівчини, інші розкритикували її за відсутність почуття гумору.

«Мені б теж було неприємно, якщо б мене для відоса для лайків без моєї згоди використовували :)))», «Дівчина закрилася у своїй маленькій коробочці)))», «Дівчина розумна: якщо він "романтичну вечеру" в брудному вагоні, в антисанітарних умовах, з немитими руками та в компанії з якимись чоловіками влаштовує - що від нього далі чекати? загалом, «здрастуй, коронавірус»», « Дівчина молоденька засоромилась, збентежилася. Старші жінки підтримали б компанію )))))) а взагалі прикро, що всі люди навколо з дуже нудними обличчями в навушниках. Люди будьте добрішими, посміхайтеся!!!!», «Мужики були голодними, після зміни)))», – пишуть під публікацією.

Раніше ми писали що пасажир метро, розташувавшись за столиком у вагоні, пригощав усіх цибулею та лимоном як кращими засобами від коронавіруса.

Нагадаємо, коронавірус штовхнув китайця на відчайдушний крок в центрі Харкова.

Як повідомляла Politeka, пасажири влаштували масову бійку в метро Харкова: "Вагон на вагон", кадри.

Також Politeka писала, що топ-політик поплатився за істерику навколо коронавіруса.