Харків'яни залишилися без світла через необережність

Під Харковом борці з сухою травою підпалили лінію електропередач

За останню добу рятувальники на Харківщині 49 разів виїжджали на гасіння пожеж на відкритих територіях. Їх загальна площа становить понад 33 га. Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Борці з сухостоєм підпалювали в області Харкова хвойну підстилку, листя, очерет та сміття. Загоряння часто виходило з-під контролю, і місцевим приходити викликати пожежну службу на гасіння.

Так, на Харківщині вогонь знищив господарський сарай, дерев'яний паркан і 2 опори ліній електропередач.

Рятувальники закликали громадян дотримуватися правил пожежної безпеки поблизу лісових масивів та на відкритих територіях.

Нагадаємо, що на Харківщині 20 пожежних ліквідували пожежі на відкритих територіях. За минулу добу пожежні 5 разів залучалися до гасіння пожеж на відкритих територіях. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Так, пожежних викликали на загоряння чагарників, сухостою, очерету та сміття на відкритих територіях. Загальна площа пожеж склала більше 2 тисяч квадратних метрів.

Пожежі виникали в Харківському, Куп'янському та Барвінківському районах області, а також в Індустріальному районі міста Харкова. Причиною таких загорянь могла стати одна сигарета, кинутий у траву, а також носторожное поводження з вогнем невідомих громадян.

За добу від ДСНС до роботи залучалися 20 осіб 6 одиниць техніки на Харківщині.

Нагадаємо, що в Харкові температура побила всі рекорди. Новий абсолютний по температурі рекорд у березні належить Харкову. У середу, 4 березня, харків'яни могли спокійно гуляти по вулиці в одних футболках. Так, температура повітря прогрілася майже до літніх 17 градусів. Про це інформує сайт "Кліматичний моніторинг".

Також ми писали, що у харківському метро пасажир влаштував акцію для популяризації народних засобів від коронавіруса.

Поездка в метро, поездкой в метро, а бутер с майонезом никто не отменял 🥪 Gepostet von ХС • Харьков am Sonntag, 1. März 2020

На опублікованих кадрах хлопець у вушанці, який сидить у вагоні метро перед розкладним столиком. На ньому – табличка з написом «Стоп ХАЙП Коронавірус», ріпчасту цибулю, зелену цибулю та лимони.

Нагадаємо, харків'ян розлютив випадок у трамваї.

Як повідомляла Politeka, спійманий на гарячому шукач закладки поскаржився в поліцію.

Також Politeka писала, що харківські закладчики допекли жителів до живого.