На Харківщині 20 пожежних ліквідували пожежі на відкритих територіях

За минулу добу пожежні 5 разів залучалися до гасіння пожеж на відкритих територіях. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Так, пожежних викликали на загоряння чагарників, сухостою, очерету та сміття на відкритих територіях. Загальна площа пожеж склала більше 2 тисяч квадратних метрів.

Пожежі виникали в Харківському, Куп'янському та Барвінківському районах області, а також в Індустріальному районі міста Харкова.

за Причиною таких загорянь могла стати одна сигарета, кинутий у траву, а також носторожное поводження з вогнем невідомих громадян.

За добу від ДСНС до роботи залучалися 20 осіб 6 одиниць техніки на Харківщині.

Нагадаємо, що в Харкові температура побила всі рекорди. Новий абсолютний по температурі рекорд у березні належить Харкову. У середу, 4 березня, харків'яни могли спокійно гуляти по вулиці в одних футболках. Так, температура повітря прогрілася майже до літніх 17 градусів. Про це інформує сайт "Кліматичний моніторинг".

Максимальна температура після полудня склала 16,7 градуси вище нуля.

Попередній рекорд був у 1995 році, коли 4 березня температура склала плюс 16,2 градуса.

Цікаво, що в березні вже був зафіксований температурний рекорд. 1 березня повітря в Харкові прогрілося до плюс 9,7 градуси, такого ніколи не було. Попередній рекорд становив плюс 9 градусів в 2016 році.

Нагадаємо, що в Києві на днях також був зафіксований температурний рекорд. Так, у вівторок, 3 березня після полудня температура піднялася майже до 15 градусів тепла, подібної до температури не було 23 роки.

Також ми писали, що вогняна стихія розбушувалася після урагану в Одесі. Ураганний вітер спровокував два великих пожежі поблизу Одеси.

24 лютого горіла заповідна зона Нижньодністровського національного парку Одеської області. До пожежі призвело необережне поводження з вогнем та сильний вітер.

Дирекція парку повідомила, що загоряння почалося в районі 48-го кілометра траси Одеса Рені.

Північний вітер гнав вогонь по заповідній зоні вздовж лиману.

Користувачі в соцмережах розмістили відео, зняте в селі Маяки Одеської області.

Дорога в пекло... #Маяки #пожежа #плавні #нацпарк #очерет Gepostet von Олег Рогачко am Montag, 24. Februar 2020

Нагадаємо, харків'ян розлютив випадок у трамваї.

Як повідомляла Politeka, спійманий на гарячому шукач закладки поскаржився в поліцію.

Також Politeka писала, що харківські закладчики допекли жителів до живого.