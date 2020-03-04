Збільшену допомогу по безробіттю харків'яни отримають вже в березні

Про це повідомляє Vgorode з посиланням на Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України.

З 1 березня мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшено на 170 гривень: з 1 630 до 1 800 гривень. Допомога зросте для тих, кому її призначають з урахуванням заробітної плати та страхового стажу.

В іншому випадку, тобто якщо виплати нараховуються без урахування зарплати й страхового стажу, мінімальний розмір допомоги буде збільшено всього на 40 гривень: з 610 до 650 гривень.

Що ж стосується максимального розміру допомоги по безробіттю, то вона залишиться колишньою, – 8408 гривень.

Раніше ми писали про те, що харків'янам підняли тарифи на воду. Про те, що «Харківводоканалу» затвердили нові тарифи на водовідведення та водопостачання, повідомив представник Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Василь Без'язичний.

«На засіданні в Києві приймалися пропозиції. Надійшла лише одна - від «Харківводоканалу». Наші департаменти її доопрацювали і взяли, але не в повному обсязі. На водовідведення «Харківводоканал» просив 5,46 гривень, остаточно підтвердили 5,32 гривні. Водопостачання – «Харківводоканал» просив 13,12, погоджено 12,69», – заявив він.

Зараз харків'яни платять за водопостачання та водовідведення 10,21 грн і 5,22 грн відповідно. Після подорожчання ці цифри зростуть на 16,7%.

Ми також писали про те, що на тлі зростаючих тарифів на контролюючі служби взялися за одержувачів субсидій. В результаті перевірки сотні жителів регіону не тільки залишаться без субсидій, але ще і повинні будуть повернути державі раніше отримані гроші.

Нагадаємо, українцям підготували новий комунальний тариф.

Як повідомляла Politeka, пасажирів метро Харкова змусять платити по-новому.

Також Politeka писала про те, що харків'янам відключили газ і поставили умову.