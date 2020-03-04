Увеличенное пособие по безработице получат харьковчане уже в марте

Об этом сообщает Vgorode cо ссылкой на Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины.

С 1 марта минимальный размер пособия по безработице увеличен на 170 гривен: с 1 630 до 1 800 гривен. Пособие вырастет для тех, кому его назначают с учетом заработной платы и страхового стажа.

В противном случае, то есть если выплаты начисляются без учета зарплаты и страхового стажа, минимальный размер пособия будет увеличен всего на 40 гривен: с 610 до 650 гривен.

Что же касается максимального размера пособия по безработице, то оно останется прежним, – 8408 гривен.

Ранее мы писали о том, что харьковчанам подняли тарифы на воду. О том, что «Харьковводоканалу» утвердили новые тарифы на водоотведение и водоснабжение, сообщил представитель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Василий Безъязычный.

«На заседании в Киеве принимались предложения. Поступило только одно - от «Харьковводоканала». Наши департаменты его доработали и приняли, но не в полном объеме. На водоотведение «Харьковводоканал» просил 5,46 гривен, окончательно подтвердили 5,32 гривны. Водоснабжение – «Харьковводоканал» просил 13,12, согласовано 12,69», – заявил он.

Сейчас харьковчане платят за водоснабжение и водоотведение 10,21 грн и 5,22 грн соответственно. После подорожания эти цифры вырастут на 16,7%.

Мы также писали о том, что на фоне растущих тарифов контролирующие службы взялись за получателей субсидий. В результате проверки сотни жителей региона не только останутся без субсидий, но еще и должны будут вернуть государству ранее полученные деньги.

Напомним, украинцам уготовили новый коммунальный тариф.

Как сообщала Politeka, пассажиров метро Харькова заставят платить по-новому.

Также Politeka писала о том, что харьковчанам отключили газ и поставили условие.