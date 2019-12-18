Пока в квартирах не появятся счетчики, люди будут вынуждены сидеть в холоде

В Харькове «тепловики» обеспокоились установкой газовых счетчиков

В частности, на улице Героев Труда в доме №12 отключили газ и оставили предупреждение, фото которого опубликовали в группе «СолнцеЛикий Харьков», передает Politeka.

«АО «Харьковгоргаз» сообщает, что, согласно законодательства Украины о коммерческом учете природного газа, будут проводится работы по установке бесплатного узла учета газа для населения поквартирно с отключением газа. Возобновление газоснабжения будет после установки БСГ в каждой квартире. В случае отказа от установки БСЧ составляется акт о нарушении», – говорится в сообщении, а ниже указано, куда обращаться.

Как пойдет установка бытовых счетчиков газа, пока неизвестно, но в подписи к фото админ группы предположил, что газ жильцы дома увидят не скоро, а лучшим подарком для них на Новый год станет электропечка.

Ранее мы писали о том, что в следующем году газ для харьковчан существенно подорожает. Решение о повышении тарифов на услуги газораспределительных компаний приняли на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Повышение тарифов для газораспределительных компаний будет проходить в два этапа. Первое – 1 января 2020, второе - с 1 июля 2020 года. Такое решение приняли, чтобы не спровоцировать резкого увеличения финансовой нагрузки на потребителей.

Исходя из этого, «Харьковгаз» также поднимет цены. Новый тариф предусматривает повышение цены за кубометр голубого топлива с 0,86 гривен до 1,07 гривен зимой следующего года и до 1,37 гривен летом. Окончательное подорожание составит 59,3% от действующей цены.

Напомним, цифры в платежках украинцев резко изменятся, раскрыт план Кабмина.

Как сообщала Politeka, тысячи людей на Харьковщине могут остаться без газа с нового года.

Также Politeka писала, что украинцы поплатились за теплую осень, платежки доводят до слез.