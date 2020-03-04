21-річна співробітниця правоохоронних органів стала жертвою грабіжника на Харківщині

В ніч на 2 березня в Куп'янську на Харківщині близько чотирьох годин ранку на дівчину-поліцейську напав чоловік із ножем, повідомляє «Город Х».

Усе сталося на вулиці 1 травня біля скверу імені Шевченка.

Зловмисник атакував жертву, вдарив її, штовхнув, а потім вихопив сумку і втік. З собою він забрав мобільний телефон дівчини, посвідчення співробітника правоохоронних органів і пару банківських карт.

У потерпілої – різані рани на руках, забій потилиці, плеча і черевної порожнини.

Наголошується, що дівчина впізнала нападника. Ним виявився 28-річний житель Дворічанського району Олексій Корабельников. Чоловік уже не раз мав проблеми із законом, був засуджений за грабіж і за борги перед «ПриватБанком».

На даний момент його розшукують за розбійний напад. Усіх, кому відома будь-яка інформація про злочинця, просять повідомити Куп'янський відділ поліції за телефонами: (05742) - 5-33 - 44 (чергова частина), 066-000-44-03 кримінальний розшук.

Раніше ми писали, що на Харківщині розшукується 18-річна дівчина, яка 1 березня пішла з дому і досі не повернулася.

Ніна Розигіна збиралася їхати в Харків на співбесіду, однак пропала без вісті. Першою забила на сполох її мати.

Прикмети: зріст 160-165 см, середня статура, руде волосся трохи вище плечей. Особливою прикметою є родимка на лівій щоці.

Була одягнена в чорну куртку, чорну сукню, коричневі черевики.

Нагадаємо, дитина безслідно зникла під Києвом, поліція на вухах.

Як повідомляла Politeka, найвідоміший поліцейський Харкова йде у відставку.

Також Politeka писала, що у Харкові грабіжник розправився з поліцейським.