На Харківщині безслідно зникла молода жінка

Про зникнення доньки Ніни повідомила її мати Катерина Грудницька, мешканка селища Селекційне Меревянскої міської ради, на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Politeka.

За словами жінки, 1 березня та поїхала в Харків нібито шукати роботу, і відтоді зв'язку з нею немає. При цьому жінка відзначає, що телефон Ніни не відключений, гудки йдуть, однак слухавку ніхто не бере. При цьому, відповідаючи на коментарі, Катерина додала, що на сторінках дочки в соцмережах активності немає.

У коментарях користувачі відразу ж згадали про дівчину, яку знайшли в колекторі на річці Уди спалену і з перерізаним горлом. Однак жінка не опізнала в ній зниклу дочку і продовжує пошуки.

Грудницька просить усіх небайдужих допомогти будь-якою інформацією, оскільки вдома маму чекають двоє малолітніх дітей.

Раніше ми писали про те, що в Дніпрі розшукують зниклого безвісти офіцера ЗСУ, який брав активну участь у зоні ООС. Він зник 19 лютого.

Прикмети чоловіка: зріст 180 см, середньої статури. Русяве волосся, але частіше його бачили підстриженим налисо.

Якщо у когось є інформація про нього, прохання повідомити за телефонами: (067) 562 95 07 – Віктор, (068) 887 13 26 – Олексій.

Ми також розповідали про те, що трирічна дівчинка з Чугуєва на Харківщині страждає від рідкісної патології легенів і потребує дорогого лікування. У Вікторії Романенко лікарі підозрюють хворобу Ослера-Рандю-Вебера. В Україні лікувати дівчинку не беруться, але готова допомогти клініка в Барселоні. Однак це обійдеться родині в 27 тисяч євро, що для батьків – непідйомна сума. Тому вони сподіваються на допомогу небайдужих людей.

Картка Приватбанку для збору коштів: 4149 4996 4625 4126 Романенко Ганна (мама Вікторії). Телефон: (095) 466 3471.

Нагадаємо, полювання на довірливих пасажирів відкрили в метро Харкова.

Як повідомляла Politeka, харків'янка прирекла маленького сина на страшні муки.

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