На Харьковщине бесследно исчезла молодая женщина

О пропаже дочери Нины сообщила ее мать Екатерина Грудницкая, жительница поселка Селекционное Меревянского городского совета, на своей странице в Фейсбуке, передает Politeka.

По словам женщины, 1 марта та уехала в Харьков якобы искать работу, и с тех пор связи с ней нет. При этом женщина отмечает, что телефон Нины не отключен, гудки идут, однако трубку никто не берет. При этом, отвечая на комментарии, Екатерина добавила, что на страницах дочери в соцсетях активности нет.

В комментариях пользователи сразу же вспомнили о девушке, которую нашли в коллекторе на реке Уды сожженную и с перерезанным горлом. Однако женщина не опознала в ней пропавшую дочь и продолжает поиски.

Грудницкая просит всех неравнодушных помочь любой информацией, поскольку дома маму ждут двое малолетних детей.

Ранее мы писали о том, что в Днепре разыскивают пропавшего без вести офицера ВСУ, который принимал активное участие в зоне ООС. Он пропал 19 февраля.

Приметы мужчины: рост 180 см, среднего телосложения. Русые волосы, но чаще его видели подстриженным налысо.

Если у кого-то есть информация о нем, просьба сообщить по телефонам: (067) 562 95 07 – Виктор, (068) 887 13 26 – Алексей.

Мы также рассказывали о том, что трехлетняя девочка с Чугуева на Харьковщине страдает от редкой патологии легких и нуждается в дорогостоящем лечении. У Виктории Романенко врачи подозревают болезнь Ослера-Рандю-Вебера. В Украине девочку лечить не берутся, но готова помочь клиника в Барселоне. Однако это обойдется семье в 27 тысяч евро, что для родителей – неподъемная сумма. Поэтому они надеются на помощь неравнодушных людей.

Карта ПриватБанка для сбора средств: 4149 4996 4625 4126 Романенко Анна (мама Виктории). Телефон: (095) 466 3471.

Напомним, охоту на доверчивых пассажиров открыли в метро Харькова.

Как сообщала Politeka, харьковчанка обрекла маленького сына на страшные муки.

Также Politeka писала, что девочка, упавшая в шахту лифта в Днепре, нуждается в помощи.