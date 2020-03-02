Маленька мешканка Харківщини дуже потребує людської доброти і сподівається на одужання від серйозної недуги

У трирічної Вікторії Романенко з Чугуєва – дуже рідкісне захворювання легенів, передає медіагрупа «Об'єктив».

Дівчинку обстежили у київській лікарні Охматдит. Медики виявили у неї численні мальформації (патологічний зв'язок між венами й артеріями) в легенях.

На думку лікарів, дівчинка страждає хворобою Ослера-Рандю-Вебера. Це спадкове захворювання, що характеризується розширенням дрібних судин, які розташовуються на шкірі, слизових і серозних оболонках, артеріовенозні шунти у внутрішніх органах і аневризми, що проявляється кровоточивістю.

Щоб підтвердити або спростувати діагноз, дитині треба здати ще чотири аналізи, які в Україні не роблять.

Зараз дівчинка почуває себе нормально, незважаючи на підвищений гемоглобін. Про хворобу нагадують тільки судинні плями на щічках і сині пальчики. Втім, наскільки ця недуга небезпечна для життя, медики не говорять. І лікувати в Україні не беруться.

Допомогти Вікторії готові фахівці однієї з клінік Барселони в Іспанії. Вони можуть взяти її на лікування і призначити імунотерапію. Однак є одне але… Вартість лікування – 27 тисяч євро.

Для батьків дівчинки, у яких підростає ще і дев'ятирічний син, ця сума непідйомна, і єдине, у що їм залишається вірити, – допомога небайдужих людей. Щоб зібрати необхідну суму, є шість місяців.

Картка Приватбанку для збору коштів: 4149 4996 4625 4126 Романенко Ганна (мама Вікторії). Телефон: (095) 466 3471.

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