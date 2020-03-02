Маленька мешканка Харківщини дуже потребує людської доброти і сподівається на одужання від серйозної недуги
У трирічної Вікторії Романенко з Чугуєва – дуже рідкісне захворювання легенів, передає медіагрупа «Об'єктив».
Дівчинку обстежили у київській лікарні Охматдит. Медики виявили у неї численні мальформації (патологічний зв'язок між венами й артеріями) в легенях.
На думку лікарів, дівчинка страждає хворобою Ослера-Рандю-Вебера. Це спадкове захворювання, що характеризується розширенням дрібних судин, які розташовуються на шкірі, слизових і серозних оболонках, артеріовенозні шунти у внутрішніх органах і аневризми, що проявляється кровоточивістю.
Зірка Кварталу 95 без ліфчика повправлялась із засмаглим красенем: «розставила ноги і...»
Колишній коханець Пугачової плюнув на все і приголомшив змінами в житті: "Повернувся до дружини..."
Українська Кардашьян не втримала "персики" у відвертій сукні: "Ого, як стирчать"
ПриватБанк попередив українців, що відбудеться 1 березня: підготуйте готівку
Щоб підтвердити або спростувати діагноз, дитині треба здати ще чотири аналізи, які в Україні не роблять.
Зараз дівчинка почуває себе нормально, незважаючи на підвищений гемоглобін. Про хворобу нагадують тільки судинні плями на щічках і сині пальчики. Втім, наскільки ця недуга небезпечна для життя, медики не говорять. І лікувати в Україні не беруться.
Допомогти Вікторії готові фахівці однієї з клінік Барселони в Іспанії. Вони можуть взяти її на лікування і призначити імунотерапію. Однак є одне але… Вартість лікування – 27 тисяч євро.
Для батьків дівчинки, у яких підростає ще і дев'ятирічний син, ця сума непідйомна, і єдине, у що їм залишається вірити, – допомога небайдужих людей. Щоб зібрати необхідну суму, є шість місяців.
Картка Приватбанку для збору коштів: 4149 4996 4625 4126 Романенко Ганна (мама Вікторії). Телефон: (095) 466 3471.
Нагадаємо, полювання на довірливих пасажирів відкрили в метро Харкова.
Як повідомляла Politeka, харків'янка прирекла маленького сина на страшні муки.
Також Politeka писала, що дівчинка, яка впала в шахту ліфта в Дніпрі, потребує допомоги.