Маленькая жительница Харьковщины очень нуждается в человеческой доброте и надеется на выздоровление от серьезного недуга

У трехлетней Виктории Романенко из Чугуева – очень редкое заболевание легких, передает медиагруппа «Объектив».

Девочку обследовали в киевской больнице Охматдет. Медики обнаружили у нее многочисленные мальформации (патологическая связь между венами и артериями) в легких.

По мнению врачей, девочка страдает болезнью Ослера-Рандю-Вебера. Это наследственное заболевание, характеризующееся расширением мелких сосудов, которые располагаются на коже, слизистых и серозных оболочках, артериовенозные шунты во внутренних органах и аневризмы, что проявляется кровоточивостью.

Чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз, малышке надо сдать еще четыре анализа, которые в Украине не делают.

Сейчас девочка чувствует себя нормально, несмотря не повышенный гемоглобин. О болезни напоминают только сосудистые пятнышки на щечках и синие пальчики. Впрочем, насколько этот недуг опасен для жизни, медики не говорят. И лечить в Украине не берутся.

Помочь Виктории готовы специалисты одной из клиник Барселоны в Испании. Они могут взять ее на лечение и назначить иммунотерапию. Однако есть одно но… Стоимость лечения – 27 тысяч евро.

Для родителей девочки, у которых подрастает еще и девятилетний сын, эта сумма неподъемная, и единственное, во что им остается верить, – помощь неравнодушных людей. Чтобы собрать необходимую сумму, есть шесть месяцев.

Карта ПриватБанка для сбора средств: 4149 4996 4625 4126 Романенко Анна (мама Виктории). Телефон: (095) 466 3471.

Напомним, охоту на доверчивых пассажиров открыли в метро Харькова.

Как сообщала Politeka, харьковчанка обрекла маленького сына на страшные муки.

Также Politeka писала, что девочка, упавшая в шахту лифта в Днепре, нуждается в помощи.