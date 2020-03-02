В одному з районів міста харків'яни помітили підозрілого чоловіка, поведінка якого викликала щирі переляк і обурення

«Харків 654» опублікував фотографії чоловіка, який йде за школяркою з розстебнутими штанами і виставленим напоказ статевим органом.

«У Харкові, по Новобаварскому району ходить чортяка, який проводжає маленьких дівчаток до будинку, в процесі показує свій член», – підписав знімки автор.

На кадрах видно чоловіка, який одягнений у темну куртку з капюшономи та темні штани.

Фотографії викликали жваве обговорення в коментарях. Батьки чимало налякані появою подібних товаришів на вулицях міста і пропонують свої варіанти вирішення проблеми.

«Ось вам перші ластівки полетіли..... закриття психдиспансерів і психлікарень....», «Раз у нас не діють закони, каструвати його через повне обрізання. Скільки можна калічити наших дітей. Президент, почуй крики покалічених доль, поверніть смертну кару», «А батьки дівчаток знають???? Зробили б йому "темну", щоб заспокоївся!!!», «Ізолювати такого потрібно», «Чому ще ходить? Не знайшлося кому затримати?», – відзначають користувачі.

Раніше ми розповідали, що чимало злякалися за своїх дітей і жителі Богодухова на Харківщині.

У місцевому паблику в соцмережі користувачка Оксана Коноз розповіла про те, що біля редакції місцевої газети «Маяк» і біля електростанції невідомий чоловік пропонує дітям у віці семи-дев'яти років цукерки та іграшки, а також кличе їх піти туди, де у нього лежать подарунки.

Вона написала заяву в правоохоронні органи, що зареєстрована в журналі Єдиного обліку Богодухівського відділу поліції, і попросила батьків поговорити з дітьми та попередити їх про небезпеку.

Нагадаємо, збоченець взяв у заручники 13-річну дівчинку.

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