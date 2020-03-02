Люди вне себя от ярости

В одном из районов города харьковчане заметили подозрительного мужчину, поведение которого вызвало искренние испуг и возмущение

«Харьков 654» опубликовал фотографии мужчины, который идет за школьницей с расстегнутыми штанами и выставленным напоказ половым органом.

«В Харькове, по Новобаварскому району ходит чертило, который провожает маленьких девочек до дома, в процессе показывает свой член», – подписал снимки автор.

На кадрах виден мужчина, который одет в темную куртку с капюшономи и темные брюки.

Фотографии вызвали оживленное обсуждение в комментариях. Родители немало напуганы появлением подобных товарищей на улицах города и предлагают свои варианты решения проблемы.

«Вот вам первые ласточки полетели..... закрытие психдиспансеров и психбольниц....», «Раз у нас не действуют законы, кастрировать его через полное обрезание. Сколько можно калечить наших детей. Президент, услышь крики искалеченных судеб, верните смертную казнь», «А отцы девочек знают???? Сделали бы ему "темную", чтоб успокоился!!!», «Изолировать такого нужно», «Почему еще ходит? Не нашлось кому задержать?», – отмечают пользователи.

Ранее мы рассказывали, что немало встревожились за своих детей и жители Богодухова на Харьковщине.

В местном паблике в соцсети пользователь Оксана Коноз рассказала о том, что возле редакции местной газеты «Маяк» и возле электростанции неизвестный мужчина предлагает детям в возрасте семи-девяти лет конфеты и игрушки, а также зовет их пойти туда, где у него лежат подарки.

Она написала заявление в правоохранительные органы, которое зарегистрировано в журнале Единого учета Богодуховского отдела полиции, и попросила родителей поговорить с детьми и предупредить их об опасности.

Напомним, извращенец взял в заложники 13-летнюю девочку.

Как сообщала Politeka, нелюдя, напавшего на девочку на Горизонте, уложили лицом в асфальт.

Также Politeka писала, что отчим-педофил поиздевался над 12-летней падчерицей.