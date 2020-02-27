Біля площі Конституції у центрі Харкова водій влаштував небезпечне шоу

У центрі Харкова жвавий автомобіліст ледь не влаштував масове ДТП. Відео дріфту поблизу місця скандального ДТП Зайцевої на Сумської опублікували місцеві паблики в мережі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

На відео, які опублікували очевидці в соцмережах, відобразили, як водій на BMW почав дрифтить на дорозі. Він робив різкі повороти і підрізав інші автомобілі. Це сталося увечері 26 лютого на площі Конституції.

«Неадекватний дрифтер на BMW в місті Харків. До речі, недалеко від цього місця упоротость водіїв забрала 6 життів, але мабуть це нікого нічому не вчить», – відзначили в мережі.

Витівки харків'янина встигли зняти з усіх ракурсів. Відео викликало масу обурень. Люди пишуть: один неправильний маневр, і водій міг виїхати на тротуари, де ходять натовпи людей.

«Це не drifter - а жалюгідна подоба. Він навіть на любителя не скидається. Йому на санчатах по асфальту потрібно вчитися їздити!», «Стовп шукав», «Мамкин drifter, папкин бандит», «Люди так впевнено стоять дивляться. Я б вже бігла - бровка не перешкода», «Ну класно валить, тільки місце переплутав. Видно, зовсім невтерпеж», «Це Харків, дитинко! Там таких, як Зайцева, кожен другий.», «Неадыкватный, вклеился б відразу як крутнув кермом. А це цілком собі красиво закінчив почате... ну якщо судити конкретно з цього відео, а так звичайно ж чувак не правий 100% такі маневри потрібно виконувати в спеціально відведених для цього місцях!», «Дивна реакція водіїв авто, яких він піддає небезпеки. Навіть не сигналять придурку, як барани їдуть. Про поліції взагалі мовчу, явно знають про це місце, але патруля немає», «А що, бувають дріфтер адекватні?», «Дурі багато... от тільки мізків мало», – відзначили в мережі користувачі.

У групі «Жити в Харкові» у Фейсбуці опублікували фото ймовірного порушника безпеки:

«А ось і наш вчорашній дрифтун. Звичайно ж, попередньо».

Неадекватный дрифтер на #BMW в городе #Харьков. Кстати, недалеко от этого места упоротость водителей унесла 6 жизней, но видимо это никого ничему не учит. Gepostet von Оперативний am Mittwoch, 26. Februar 2020

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