Таких масштабів ще не було, сотні людей евакуювали

В Харкові почалася хвиля масових мінувань будівель

Повідомлення про закладення вибухівки в житлових будинках, медичних закладах, торгових центрах, залізничному та автовокзалах міста надійшло на електронну пошту поліції 25 лютого близько 15:40. Про це розповіли у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області.

У другій половині дня було терміново евакуйовано сотні людей із-за загрози вибуху. Всього «замінували» близько 60 будівель.

Щоб перевірити всі адреси, слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління працювали до пізньої ночі, але нічого небезпечного не знайшли.

На залізничному вокзалі фахівці працювали близько години, пасажирів, всіх вивели з будівлі, а рух поїздів не зупинили.

«Пасажири реагували дуже спокійно, дуже повільно залишали вокзал», – розповіла очевидиця інциденту в сюжеті ТСН.

Нагадаємо, що в міськраді Харкова розповіли про будівництво метро. У Харкові зносять будівлі та будинки на Одеській, які заважають будівництву метро. У планах міста демонтувати близько 90 об'єктів нерухомості від перехрестя Державинської і проспекту Гагаріна. Серед них і приватні багатоквартирні будинки, магазини та АЗС. Більшість об'єктів вже викуплені.

Між перехрестям та проспектом буде цілих сім виходів з метро. Крім того, виконуються роботи з демонтажу комунікацій та газопроводу низького тиску. Їх проводять у денний час.

Крім того, мер оприлюднив у соцмережах фото будівництва сполучної гілки до депо від станції метро "Перемога".

Відзначимо, що в Харкові будуються дві нові станції метро: "Державінська" і "Одеська". Крім того, будують Олексіївське депо і планують закупити нові вагони. Проект реалізується за рахунок кредитних коштів ЄБРР (160 мільйонів євро) і ЄІБ (160 мільйонів євро).

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