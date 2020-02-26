В Харкові почалася хвиля масових мінувань будівель
Повідомлення про закладення вибухівки в житлових будинках, медичних закладах, торгових центрах, залізничному та автовокзалах міста надійшло на електронну пошту поліції 25 лютого близько 15:40. Про це розповіли у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області.
У другій половині дня було терміново евакуйовано сотні людей із-за загрози вибуху. Всього «замінували» близько 60 будівель.
Щоб перевірити всі адреси, слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління працювали до пізньої ночі, але нічого небезпечного не знайшли.
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На залізничному вокзалі фахівці працювали близько години, пасажирів, всіх вивели з будівлі, а рух поїздів не зупинили.
«Пасажири реагували дуже спокійно, дуже повільно залишали вокзал», – розповіла очевидиця інциденту в сюжеті ТСН.
Нагадаємо, що в міськраді Харкова розповіли про будівництво метро. У Харкові зносять будівлі та будинки на Одеській, які заважають будівництву метро. У планах міста демонтувати близько 90 об'єктів нерухомості від перехрестя Державинської і проспекту Гагаріна. Серед них і приватні багатоквартирні будинки, магазини та АЗС. Більшість об'єктів вже викуплені.
Між перехрестям та проспектом буде цілих сім виходів з метро. Крім того, виконуються роботи з демонтажу комунікацій та газопроводу низького тиску. Їх проводять у денний час.
Крім того, мер оприлюднив у соцмережах фото будівництва сполучної гілки до депо від станції метро "Перемога".
Відзначимо, що в Харкові будуються дві нові станції метро: "Державінська" і "Одеська". Крім того, будують Олексіївське депо і планують закупити нові вагони. Проект реалізується за рахунок кредитних коштів ЄБРР (160 мільйонів євро) і ЄІБ (160 мільйонів євро).
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