У агресивних харків'ян при собі була зброя

У Харкові хлопці зі зброєю посеред дня влаштували масову бійку

Про це повідомляє Telegram-канал «Україна 18+», повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Бійку зняла зовнішня камера магазину.

«Троє молодиків влаштували бійку посеред дня, скидалося на груповий турнір з ММА, ось тільки з наявністю в ньому зброї»,— підписали відео.

Викликали на місце події поліцію, в повідомленні не уточнюється.

Нагадаємо, що в мережі показали наслідки бурі у Харкові. Вчорашній шторм у Харкові поламав паркани, балкони та обірвав дроти. Деякі райони залишилися без світла. У мережі ж публікують кадри наслідків потужного вітру з хуртовиною.

Недалеко від метро «Перемога» вітром знесло огорожу. На ХТЗ також знесло паркан. В 759-м микрорайне на Тахрова, 4 вітер вирвав дерево з коренем, перебив проводу на ліхтарях, а також перегородив дорогу до гаражів.

Також ми писали, що діти не можуть потрапити в садок через розталого снігу в Харкові. У Харкові розтанув сніг, який нанесло хуртовиною в ніч на 25 лютого, з-за чого в місті стоять величезні калюжі.

«Затока на площі Фейєрбаха, який потрібно перетинати поромом, щоб діти потрапили в садок N84», – повідомили в соцмережі, опублікувавши показове фото.

Харків'яни відразу прийняли коментувати інцидент.

«Ідіть в парк і прославляйте Гепу», «довіряй справах», «Там в академії є надземний перехід», «який жах», «там так завжди», «От сволоти невдячні, лудший на чолі міста на пару з природою зробив для вас нове прекрасне озеро, а ви ноете!», «Нехай гепа гондоли купить і гондольєрів», – сміються в мережі.

Нагадаємо, на збиткове харківське метро спустять ще десятки мільйонів.

Як повідомляла Politeka, харків'яни потрапили в пастку комунальників.

Також Politeka писала, що вандали влаштували погром в улюбленому парку харків'ян, фото наслідків.