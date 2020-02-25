У Харкові хлопці зі зброєю посеред дня влаштували масову бійку
Про це повідомляє Telegram-канал «Україна 18+», повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
Бійку зняла зовнішня камера магазину.
«Троє молодиків влаштували бійку посеред дня, скидалося на груповий турнір з ММА, ось тільки з наявністю в ньому зброї»,— підписали відео.
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Викликали на місце події поліцію, в повідомленні не уточнюється.
Нагадаємо, що в мережі показали наслідки бурі у Харкові. Вчорашній шторм у Харкові поламав паркани, балкони та обірвав дроти. Деякі райони залишилися без світла. У мережі ж публікують кадри наслідків потужного вітру з хуртовиною.
Недалеко від метро «Перемога» вітром знесло огорожу. На ХТЗ також знесло паркан. В 759-м микрорайне на Тахрова, 4 вітер вирвав дерево з коренем, перебив проводу на ліхтарях, а також перегородив дорогу до гаражів.
Також ми писали, що діти не можуть потрапити в садок через розталого снігу в Харкові. У Харкові розтанув сніг, який нанесло хуртовиною в ніч на 25 лютого, з-за чого в місті стоять величезні калюжі.
«Затока на площі Фейєрбаха, який потрібно перетинати поромом, щоб діти потрапили в садок N84», – повідомили в соцмережі, опублікувавши показове фото.
Харків'яни відразу прийняли коментувати інцидент.
«Ідіть в парк і прославляйте Гепу», «довіряй справах», «Там в академії є надземний перехід», «який жах», «там так завжди», «От сволоти невдячні, лудший на чолі міста на пару з природою зробив для вас нове прекрасне озеро, а ви ноете!», «Нехай гепа гондоли купить і гондольєрів», – сміються в мережі.
Нагадаємо, на збиткове харківське метро спустять ще десятки мільйонів.
Як повідомляла Politeka, харків'яни потрапили в пастку комунальників.
Також Politeka писала, що вандали влаштували погром в улюбленому парку харків'ян, фото наслідків.