Діти не можуть потрапити в садок через розталого снігу в Харкові

У Харкові розтанув сніг, який нанесло хуртовиною в ніч на 25 лютого, через що в місті стоять величезні калюжі. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на паблік у соцмережі instagram «H_Kkarkiv».

«Затока на площі Фейєрбаха, яку потрібно перетинати поромом, щоб діти потрапили в садок N84», – повідомили в соцмережі, опублікувавши показове фото.

Харків'яни відразу прийняли коментувати інцидент.

«Ідіть в парк і прославляйте Гепу», «довіряй справах», «Там в академії є надземний перехід», «який жах», «там так завжди», «От сволоти невдячні, лудший на чолі міста на пару з природою зробив для вас нове прекрасне озеро, а ви ноете!», «Нехай гепа гондоли купить і гондольєрів», – сміються в мережі.

Нагадаємо, що в мережі показали наслідки бурі у Харкові. Вчорашній шторм у Харкові поламав паркани, балкони та обірвав дроти. Деякі райони залишилися без світла. У мережі ж публікують кадри наслідків потужного вітру з хуртовиною.

Так, в Харківському районі відключили світло близько 22-ї години вечора на всю ніч. 25 лютого харків'яни можуть спостерігати таку картину в місті.

Недалеко від метро «Перемога» вітром знесло огорожу. На ХТЗ також знесло паркан. В 759-м микрорайне на Тахрова, 4 вітер вирвав дерево з коренем, перебив проводу на ліхтарях, а також перегородив дорогу до гаражів.

Як ми раніше повідомляли, що в Харкові сталося ДТП зі свиняньями. У Чугуївському районі в селі Коробочкине перекинулася фура, на якій перевозили свиней.

«Чугуївський район, село Коробочкине, фура зі свинями знесла стовп з проводами і перекинулася, половина тварин розбіглася, а інші кричать всередині. Водій живий. Свині, начебто, теж», – заявили 24 лютого на сторінці пабліка.

25 лютого з'явилося заяву поліції. За їх даними, частина свиней у фурі загинула. 19-річний водій отримав серйозні травми і зараз перебуває в лікарні.

Нагадаємо, на збиткове харківське метро спустять ще десятки мільйонів.

Як повідомляла Politeka, харків'яни потрапили в пастку комунальників.

Також Politeka писала, що вандали влаштували погром в улюбленому парку харків'ян, фото наслідків.