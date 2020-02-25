Дети не могут попасть в садик из-за растаявшего снега в Харькове

В Харькове растаял снег, который нанесло метелью в ночь на 25 февраля, из-за чего в городе стоят огромные лужи. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на паблик в соцсети инстаграм «H_Kkarkiv».

«Залив на площади Фейербаха, который нужно пересекать паромом, чтобы дети попали в садик N84», – сообщили в соцсети, опубликовав показательное фото.

Харьковчане сразу приняли комментировать инцидент.

«Идите в парк и прославляйте Гепу», «доверяй делам», «Там в академии есть надземный переход», «який жах», «там так всегда», «Вот сволочи неблагодарные, лудший во главе города на пару с природой сделал для вас новое прекрасное озеро, а вы ноете!», «Пусть гепа гондолы купит и гондольеров», – смеются в сети.

Напомним, что в сети показали последствия бури в Харькове. Вчерашний шторм в Харькове поломал заборы, балконы и оборвал провода. Некоторые районы остались без света. В сети же публикуют кадры последствий мощного ветра с метелью.

Так, в Харьковском районе отключили свет около 22-х часов вечера на всю ночь. 25 февраля харьковчане могут наблюдать такую картину в городе.

Недалеко от метро «Победа» ветром снесло ограждение. На ХТЗ также снесло забор. В 759-м микрорайне на Тахрова, 4 ветер вырвал дерево с корнем, перебил провода на фонарях, а также преградил дорогу к гаражам.

Как мы ранее сообщали, что в Харькове случилось ДТП со свиняньями. В Чугуевском районе в селе Коробочкино перевернулась фура, на которой перевозили свиней.

«Чугуевский район, село Коробочкино, фура со свиньями снесла столб с проводами и перевернулась, половина животных разбежалась, а остальные орут внутри. Водитель жив. Свиньи, вроде, тоже», – заявили 24 февраля на странице паблика.

25 февраля появилось заявление полиции. По их данным, часть свиней в фуре погибла. 19-летний водитель получил серьезные травмы и сейчас находится в больнице.

Напомним, на убыточное харьковское метро спустят еще десятки миллионов.

Как сообщала Politeka, харьковчане попали в ловушку коммунальщиков.

Также Politeka писала, что вандалы устроили погром в любимом парке харьковчан, фото последствий.