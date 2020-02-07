Під Харковом на території однієї з баз відпочинок у приватному звіринці тварин утримували в жахливих умовах

Волонтери, побачивши цей зоопарк, засмутилися: дикі тварини були виснажені й апатичні, у вольєрах на підлозі зовсім не було сіна чи тирси, а в годівницях їжі. Таку картину побачили представники Асоціації зоозахисних організацій України разом з активістами Національного корпусу Харків, про що і написали в соцмережі.

«На території бази відпочинку недалеко від Харкова ми виявили у вольєрах з цементною підлогою п'ять ведмедів (два з яких гімалайські), двох левів, самотнього тигра, таку ж пантеру, двох пеліканів (у вольєрі з порожнім басейном і наполовину порожнім відром протухлої води), баранів у загоні (без сіна), куріпок і фазанів», – йдеться у повідомленні.

При цьому в жодному з вольєрів не було слідів хоч якоїсь їжі.

Варто відзначити, що керівництво бази відпочинку пішло на контакт з волонтерами і пообіцяло віддати тварин добровільно туди, де їм забезпечать кращі умови утримання. Власник звіринця поскаржився на важкі часи і погодився, що без допомоги небайдужих людей тварин прогодувати не вдасться.

Тому зараз зоозахисники шукають для всіх мешканців зоопарку новий будинок і просять відгукнутися всіх, хто може допомогти з їжею. Потрібні м'ясо, риба, овочі, зокрема морква і буряк, яблука, сіно, зерно.

Також необхідна допомога транспортом для підвезення їжі. Звертатися за телефонами: (099) 6605220, (068) 0922006

Раніше ми розповідали про те, що в Харкові почали масово труїти собак. Так, у Фейсбуці господар постраждалої тварини повідомив про те, що його пес підібрав на вулиці отруту, а всього в районі тільки за день загинули понад 10 чотириногих.

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