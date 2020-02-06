Харків'янку, яку розшукувала поліція, виявили мертвою на Полтавщині

Тіло 22-річної мешканки Харкова знайшли у вигрібній ямі села Ланна в Карлівському районі на Полтавщині, передає Politeka з посиланням на ГУ НП в Полтавській області.

Раніше про її зникнення в поліцію повідомила родичка покійної.

Інформацію за даним фактом внесли внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 КК України. Зараз вирішується питання про додаткову кваліфікації за ст. 275 (Порушення правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд) КК України.

Всі обставини і причини смерті дівчини встановлюються.

Раніше ми писали про те, що на Харьківщині розшукується 13-річна Олена Калашник. 1 лютого вона пішла гуляти зі своїм другом і не повернулася додому.

На даний момент місцезнаходження зниклої невідомо, а її телефон вимкнений. Також є інформація, що Олена розмовляла з бабусею 3 лютого, однак про те, де перебуває, не сказала.

Прикмети: зріст близько 170 см, середньої статури, довге руде волосся, блакитні очі. Була одягнена в чорне пальто з білим малюнком, джинси, чорні кросівки.

Всі, хто щось знає про зниклу чи кому відомо, де вона зараз, прохання повідомляти за телефонами 063 542 93 04, 057 632 08 88 або 102.

Ми також писали про те, що понад три сотні людей усю ніч шукали зниклу 10-річну дівчинку на Харківщині.

За інформацією правоохоронців, останній раз мешканку Таранівки Зміївського району Харківщини бачили опів на п'яту вечора 22 січня, коли дівчинка виходила зі шкільного автобуса. Однак вдома вона так і не з'явилася. Перелякана матір дитини, не дочекавшись дочку, близько семи годин вечора подзвонила в поліцію і заявила про зникнення дівчинки.

На пошуки по тривозі підняли співробітників п'яти відділів поліції районів Харківщини, військовослужбовців Національної гвардії України, кінологічну службу та курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ. Долучилися і місцеві жителі, а також мисливці, які скористалися тепловізорами.

І тільки вранці наступного дня дівчинку вдалося знайти. Як виявилося, школярка перебувала у будинку 83-річної жінки. За словами пенсіонерки, вона знайшла дитину біля свого двору і забрала до себе.

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