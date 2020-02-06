Найвідоміший і найхаризматичніший полицейский Харкова написав рапорт про відставку

Про це Антон Завада, відомий також як «капітан Борода», повідомив на своїй сторінці в соцмережі, опублікувавши в сторіз фото заяви, передає Politeka.

Пізніше журналісти поцікавилися у полісмена, що стало причиною його рішення. Він відповів, що 12 тисяч гривень зарплати для такої роботи – це мало.

«Я не кажу про себе, я кажу взагалі про патрульних. Прийшли спочатку на вісім тисяч, коли у всіх було чотири-п'ять тисяч. А коли зарплата рівносильна охоронцеві «АТБ» або навіть вантажнику «АТБ», або водієві тролейбуса — це різні речі», – розповів Завада виданню KHARKIV Today.

Нову роботу поки чоловік не шукав, оскільки має два тижні відпрацювати в патрульній поліції, до 19 лютого.

Завада прийшов у поліцію з моменту її запуску в Харкові у вересні 2015 року, ставши одним з 800 патрульних, які прийняли присягу. На той момент йому було 32 роки. До цього він працював помічником нотаріуса. Сам Антон з Лозової.

Популярність він отримав через розкішну доглянуту бороду.

У відомстві, де служить «капітан Борода», інформацію про його рапорті поки не коментують. Пообіцяли зробити це, коли з'явиться наказ.

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