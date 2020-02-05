Водій військової вантажівки не впорався з керуванням на дорозі і протаранив автозаправну станцію

Інцидент стався на Окружній дорозі в Харкові, передає Politeka.

Складні погодні умови, зокрема мокрий сніг і «каша» на трасах призвели до збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Одна з них сталася вранці в Харкові.

У мережу потрапило відео, зняте камерою спостереження на АЗС, як дорогою з боку Олексіївки їде колона військових вантажівок. В якийсь момент одну з них заносить на слизькій дорозі, вона розвертається на 180 градусів і врізається кузовом в опору автозаправки на протилежній стороні дороги.

Сегодня утром, военный грузовик, немного помял заправку на окружной Видео: Общественный Надзор Gepostet von Харьков 1654 am Dienstag, 4. Februar 2020

На місце події виїхали правоохоронці, обставини інциденту з'ясовуються. Ніхто з людей не постраждав. Також пощастило, що КамАЗ не зачепив колонки на АЗС.

«А якби там стояли люди? Куди так нестися на такий дурі? Вже не перша пригода з військовими на окружній», «На початку видно машини конвою, і їхали вони з нормальною швидкістю. Вантажівка апріорі не могла їхати сильно швидше. Просто ожеледь вона і є ожеледь», «Д**ла за кермо посадили. Їдь собі 40 км на такому шматку ла*на в таку погоду. Пощастило, що нікого не було поруч. А кенту його слідом, який їхав, взагалі пофік, що там сталося, поїхав собі спокійно далі. Спишуть на бойові втрати», – пишуть у коментарях.

Раніше ми писали про те, що дуже незвичайну інсталяцію спостерігали водії, які їхали по трасі «Київ-Харків-Довжанський», в районі селища міського типу Старий Мерчик Валківського району. Там на відбійнику, що розділяє дві смуги руху, височів ВАЗ.

Як автомобіль міг опинитися на такій висоті, залишається тільки здогадуватися. При цьому низ машини не був прошитий відбійником, як це традиційно відбувається при подібних ДТП.

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