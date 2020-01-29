Буйний громадянин влаштував переполох у храмі святих Жон-Мироносиць у Харкові

Про це повідомляє Politeka з посиланням на соцмережі.

У групі «ХС Харків» у Фейсбуці з'явилось відео, як молодий чоловік громить посеред храму ікони та церковні свічники.

В храме Жен-мироносиц парнишку попутал бес и он начал громить иконы и церковные подсвечники. Прихожане не растерялись и забрызгали его газовым баллончиком, после чего вызвали копов. 📹 Чтобы избежать удаления, полное видео залили только в телеграм. Залетайте - https://t.me/joinchat/AAAAAFBQj-NJCFcQcioP9A Gepostet von ХС • Харьков am Dienstag, 28. Januar 2020

Присутні в цей момент інші парафіяни швидко втихомирили хулігана за допомогою газового балончика і викликали правоохоронців.

У коментарях харків'яни розповідають про аналогічні ситуації.

«Пам'ятаю, в храмі на Салтівці (там де був колись московський універмаг) один чоловік почав у храмі поводитися неадекватно. Не так, як на цьому відео, тобто нічого не громив, але почав голосно нести якесь політичне марення про «демократів» і «не демократів». Без зайвого шуму його вивели», – пише Роман Терьохін.

Не обійшлося і без сарказму.

«Що ж це «парафіяни» з балончиками в церкву ходять? У Божий захист не вірують?», – іронізує користувач під ніком Mike Swenson.

Раніше ми розповідали про те, що у Харкові невідомі обікрали дівчину з інвалідністю, позбавивши її дорогої коляски. За словами потерпілої Ірини Сороки, 27 січня на Одеській у період з 7:00 до 10:15 злодії поцупили її візок з електроприводом MEYRA Ichair MC Basic 1.609.

Вона відразу ж викликала поліцію, а також просить у всіх небайдужих допомоги в пошуках вкраденої речі. Харків'янка пояснила, що коляска важить 90 кілограмів, і, щоб не тягнути її по сходах на знімну квартиру, коляску залишали внизу закритою в під'їзді. Цинічні злодії, мабуть, знали про це.

Нагадаємо, харківські закладники допекли жителів до живого, з'явилося попередження.

Як повідомляла Politeka, злодії залишили харків'янку з інвалідністю без грошей на операцію.

Також Politeka писала, що домушники обнесли десятки квартир у Харкові.