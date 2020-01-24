Вечір четверга видався в Харкові неспокійним – під ОДА було гаряче в прямому сенсі слова

Голова громадської організації «Антикорупційний блок учасників АТО» Антон Сосницький влаштував акцію протесту на площі перед будівлею, передає Politeka з посиланням на інформацію у соцмережах.

Як повідомляють очевидці, близько 17:45 до центрального входу в ХОДА Сосницький під'їхав на позашляховику. Заглушивши машину, він заліз на капот і розгорнув плакат, на якому було написано «Поверніть безпеку». Товариш активіста в цей час запалив фаєр на сходах адмінбудівлі.

Як пояснив Сосницький, ця акція протесту була спрямована на те, щоб привернути увагу чиновників і громадськості до неконтрольованого обігу транспорту на єврономерах. Активіста обурює той момент, що, порушивши ПДР, власники євроблях кидають авто на місці події і йдуть від відповідальності, оскільки юридично ніяк не прив'язані до транспортного засобу.

Беспредел под окнами ХОГА сегодня вечером. Gepostet von Харьков 1654 am Donnerstag, 23. Januar 2020

«Ми вимагаємо від голови обладміністрації та правоохоронних органів звернути на це увагу, припинити безкарність. Наша громадська організація напередодні озвучила вимоги до профільних структурних підрозділів Харківської області: терміново вжити комплекс заходів з безпеки дорожнього руху в нашому регіоні. Відповіді ми поки не отримали. І сьогодні сталася ще одна смертельна ДТП, в якій загинула дитина», – заявив Сосницький.

Йдеться про ДТП близько 13:50 на вулиці Академіка Павлова, де чоловік на Infiniti Q50 з американськими номерами збив на пішохідному переході 19-річного хлопця. Від отриманих травм той помер. Пізніше стало відомо, що за кермом авто перебував громадянин США.

Акція тривала 10 хвилин, але викликала резонанс.

Голова ХОДА Олексій Кучер вже відреагував на протест публікацією в соцмережі. Чиновник написав, що його дивує, що людина, вимагаючи громадського порядку, сама його порушує. Він також додав, що знає, хто стоїть за провокацією, яку знімали два канали, один з яких – національний.

Думки коментаторів з приводу протесту Сосницького розділилися.

«Підтримаю!!! Дістали вже недоводії... :(», «Треба проводити акції не проти євробляхерів, а проти ВСІХ водіїв та пішоходів, які порушують ПДР!!!», «Дуже багато на бляхах їздять арабів що таке правила дорожнього руху і не чули. Прибрати з бляхи доріг», «а при чому тут ХОДА? Це регулюється Законом, який повинні ухвалити депутати ВР», – пишуть користувачі.

Тим часом у поліції заявили, що вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Всі обставини події та причетних до неї особи встановлюються.

Нагадаємо, п'яні студенти-іноземці втопили в Харкові «євробляху».

Як повідомляла Politeka, арабський студент збив дівчину на пішохідному переході.

Також Politeka писала, що відомий адвокат кинув виклик іноземцю-мажору, що збив харків'янку.