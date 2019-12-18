У Харкові «тепловики» занепокоїлися установкою газових лічильників
Зокрема, на вулиці Героїв Праці у будинку №12 відключили газ і залишили попередження, фото якого опублікували в групі «СолнцеЛикий Харків», передає Politeka.
«АТ «Харківміськгаз» повідомляє, що, відповідно до законодавства України про комерційний облік природного газу, будуть проводиться роботи по установці безкоштовного вузла обліку газу для населення поквартирно з відключенням газу. Відновлення газопостачання буде після установки ПЛГ в кожній квартирі. У разі відмови від встановлення ПЛГ складається акт про порушення», – йдеться у повідомленні, а нижче вказано, куди звертатися.
Як піде встановлення побутових лічильників газу, поки невідомо, але в підписі до фото адмін групи припустив, що газ мешканці будинку побачать не скоро, а найкращим подарунком для них на Новий рік стане електропіч.
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Раніше ми писали про те, що в наступному році газ для харків'ян суттєво подорожчає. Рішення про підвищення тарифів на послуги газорозподільних компаній ухвалили на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.
Підвищення тарифів для газорозподільних компаній буде проходити в два етапи. Перше – 1 січня 2020 року, друге - з 1 липня 2020 року. Таке рішення ухвалили, щоб не спровокувати різке збільшення фінансового навантаження на споживачів.
Виходячи з цього, «Харківгаз» також підніме ціни. Новий тариф передбачає підвищення ціни за кубометр блакитного палива з 0,86 гривень до 1,07 гривень взимку наступного року і до 1,37 гривень влітку. Остаточне подорожчання складе 59,3% від діючої ціни.
Нагадаємо, цифри в платіжках українців різко зміняться, розкрито план Кабміну.
Як повідомляла Politeka, тисячі людей на Харківщині можуть залишитися без газу з нового року.
Також Politeka писала, що українці поплатилися за теплу осінь, платіжки доводять до сліз.