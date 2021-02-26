Экологи призывают харьковчан не покупать первоцветы

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции.

"Массовый сбор раннецветущих видов растений приводит к уничтожению популяции отдельных видов", – говорят экологи.

Торговля ранними цветами, причем не только продажа, но и покупка, является нарушением законов Украины «О Красной книге Украины», «О растительном мире», «Об охране окружающей среды Украины» и других.

За покупку или продажу грозит штраф на сумму от 1700 до 3655 гривен, с конфискацией растений или без таковой.

За нарушение или ухудшение среды обитания растений, которые занесены в Красную книгу Украины, уничтожение, незаконное изъятие их из среды, а также нарушение условий содержания или выращивания таких растений в ботанических садах штраф будет от 340 до 510 грн, с конфискацией растений.

Ранее мы писали, что в Харькове вспыхнул пожар в центре раннего развития

В детском центре, который располагается на 1-ом этаже высотки, вспыхнула мебель на площади около 10 кв. м.

До прибытия спасателей воспитатели эвакуировали 6 детей.

Пожар ликвидировали за 45 минут. К счастью, пострадавших нет.

Официальная причина пожара - устанавливается.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".