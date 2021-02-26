Экологи призывают харьковчан не покупать первоцветы
Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции.
"Массовый сбор раннецветущих видов растений приводит к уничтожению популяции отдельных видов", – говорят экологи.
Торговля ранними цветами, причем не только продажа, но и покупка, является нарушением законов Украины «О Красной книге Украины», «О растительном мире», «Об охране окружающей среды Украины» и других.
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За покупку или продажу грозит штраф на сумму от 1700 до 3655 гривен, с конфискацией растений или без таковой.
За нарушение или ухудшение среды обитания растений, которые занесены в Красную книгу Украины, уничтожение, незаконное изъятие их из среды, а также нарушение условий содержания или выращивания таких растений в ботанических садах штраф будет от 340 до 510 грн, с конфискацией растений.
Ранее мы писали, что в Харькове вспыхнул пожар в центре раннего развития
В детском центре, который располагается на 1-ом этаже высотки, вспыхнула мебель на площади около 10 кв. м.
До прибытия спасателей воспитатели эвакуировали 6 детей.
Пожар ликвидировали за 45 минут. К счастью, пострадавших нет.
Официальная причина пожара - устанавливается.
К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.
Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".
Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".