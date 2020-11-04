Авиарейс Стамбул - Харьков - Стамбул опаздывает почти на полтора часа

Как передает Politeka.net, об этом стало известно из онлайн табло Международного аэропорта "Харьков".

Самолет, который должен был прилететь в 9:45, задержали до 11:30. Самолет должен был отправиться в 10:40, однако вылет перенесен на 12:05.

Важно отметить, что сегодня, 4 ноября, в Харькове с утра был сильный туман.

Ранее мы писали, что в больницах Харькова заняты места для больных китайским вирусом.

Коек в больницах выделено 530, а пациентов госпитализированы 560.

Об этом заявила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

"На сегодня кровати заняты на 100%, и даже немножко больше. Но в эти выходные не было такого тяжелого ажиотажа, как в предыдущие дни... Стопроцентно работают 530 коек, сегодня есть почти 560 больных. Мы запускаем друг за другом кровати, которые снабжены кислородом. Планируем в этом месяце запустить еще 140 коек», – указала чиновница.

К слову, новая напасть атакует харьковчан, появилось важное заявление: "уже зафиксировано...".

Как сообщала Politeka, на Харьковщине вирус ближе к зиме набирает обороты, медики бьют тревогу: "количество заболевших достигло...".

Также Politeka писала, что харьковчане взбунтовались против беспредела в метро, "стоимость проезда увеличили...".