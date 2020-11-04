Харьков накрыла череда пожаров

Вчера утром горел частный дом на улице Нижегородской в Харькове. Возгорание было ликвидировано до приезда спасателей.

Также пожар произошел в многоэтажке по улице Саперной. Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области горела одна из квартир в 16-этажном жилом доме.

«На момент прибытия спасателей огнем были охвачены домашние вещи и межкомнатные двери в квартире на четвертом этаже. Общая площадь возгорания составила 3 кв. метра. Ликвидировали пожар в 18:55», - отметили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Еще один пожар произошел 2 ноября в 14:24 в селе Питомник Дергачевского района.

«На момент прибытия спасателей огнем был охвачен весь дачный дом на площади около 20 кв. метров, а также его крыша на площади 10 кв. метров. Ликвидировали пожар в 17:05», - отметили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Причины пожаров выясняются.

Ранее мы писали, что полиция в Харькове ужесточит проверки соблюдения карантина, особенно в сфере общественного питания.

В частности, планируют проводить ночные рейды.

Об этом на совещании в горсовете сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко.

"Будем следить за режимом работы кафе, баров, ресторанов. Всего за сутки в Единый реестр досудебных расследований было внесено 28 фактов нарушений в заведениях этой сферы, по 16-ти из них открыты уголовные производства в отношении хозяев, менеджмента.

Далее мы намерены активно проводить ночные рейды. Напоминаю, все объекты общественного питания должны закрываться в 20:00. Кроме того, патрульная полиция усилит мониторинг соблюдения карантинных ограничений на транспорте - в метро, трамваях, троллейбусах, автобусах", - отметил Сокуренко.

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