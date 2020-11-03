ЧП возле крупного торгового центра в Харькове
В Харькове возле торгово-развлекательного центра "Французский бульвар", столкнулись две иномарки, передает "ГородХ"
"Авария произошла как раз напротив выезда с парковки торгово-развлекательного центра. Не смогли поделить дорогу BMW и Volkswagen Golf. "Поцеловались" они крепко - у обоих машин разворотило всю "морду". Вокруг машин куча разбитого пластика", - рассказала харьковчанка Алена.
В результате ДТП никто не пострадал, нодвижение транспорта из-за инцидента было затруднено.
Каменских в распахнутом халатике обрадовала мужчин, Потап везунчик: "Вау-сики!"
Пугачева всполошила пикантным фото без одежды, прикрыв бюст фольгой: "На Кристину похожа"
Ани Лорак позавидует: новая любовница Мурата выставила напоказ бюст и не только, пикантное фото пары
Трагедия на Крещатике: фото и что известно о водителе, который лишил людей жизни
Ранее мы писали, что полиция в Харькове ужесточит проверки соблюдения карантина, особенно в сфере общественного питания.
В частности, планируют проводить ночные рейды.
Об этом на совещании в горсовете сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко.
"Будем следить за режимом работы кафе, баров, ресторанов. Всего за сутки в Единый реестр досудебных расследований было внесено 28 фактов нарушений в заведениях этой сферы, по 16-ти из них открыты уголовные производства в отношении хозяев, менеджмента.
Далее мы намерены активно проводить ночные рейды. Напоминаю, все объекты общественного питания должны закрываться в 20:00. Кроме того, патрульная полиция усилит мониторинг соблюдения карантинных ограничений на транспорте - в метро, трамваях, троллейбусах, автобусах", - отметил Сокуренко.
К слову, новая напасть атакует харьковчан, появилось важное заявление: "уже зафиксировано...".
Как сообщала Politeka, на Харьковщине вирус ближе к зиме набирает обороты, медики бьют тревогу: "количество заболевших достигло...".
Также Politeka писала, что харьковчане взбунтовались против беспредела в метро, "стоимость проезда увеличили...".