На въезде в Харьков произошло ДТП

Пассажирский автобус и два легковых автомобиля столкнулись утром 3 ноября на въезде в Харьков со стороны Песочина.

По словам очевидцев, автобус ехал по маршруту Песочин-Харьков.

Из-за ДТП образовалась большая пробка, движение значительно осложнено.

Официальная информация уточняется.

Ранее мы писали, что 30 октября в Харькове обновили карантинное зонирование.

Харьков, Богодуховский и Золочевский районы остались в красной зоне

Все остальные населенные пункты Харьковской области попали в оранжевую зоную

Но «наша власть» сжалилась и ввела ряд послаблений для красной зоны Харькова. Новые ограничения вступают в силу с 2 ноября и будут действовать 14 дней.

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