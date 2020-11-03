На въезде в Харьков произошло ДТП
Пассажирский автобус и два легковых автомобиля столкнулись утром 3 ноября на въезде в Харьков со стороны Песочина.
По словам очевидцев, автобус ехал по маршруту Песочин-Харьков.
Из-за ДТП образовалась большая пробка, движение значительно осложнено.
Официальная информация уточняется.
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