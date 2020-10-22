В Харьковской области коммунальное предприятие оштрафовали за завышенные тарифы на услуги

Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ, передает Depo.Харьков.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал предприятие на 207 тысяч гривен за нарушение закона "О защите экономической конкуренции".

Комитет установил, что предприятие злоупотребляет монопольным положением на рынке услуг по вывозу бытовых отходов. В частности, КП включило завышенный размер расходов в тарифы.

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