На Харьковщине отдыхающих напугал вертолет, который пролетел так низко над пляжем, что поток воздуха от лопастей перевернул лодку

Об инциденте сообщили в группе "Харьков LIVE", опубликовав соответствующее видео.

По информации ресурса, пилот военного вертолёта в Чугуеве пролетел очень низко над водоёмом, где купались и отдыхали люди.

«Админы слышали, что есть один пилот в Харькове, который так делает из-за недовольства тем, что пока идёт война, люди беззаботно отдыхают на пляжах, но не уверены, что это конкретно про него. Вряд ли пилот делает такие манёвры с пользой, скорее всего, это делает по фану или для показания собственной значимости. Такие трюки на пляже с отдыхающими бестолковы и опасны», – говорится в подписи к видео.

Однако в комментариях знакомые с ситуацией люди написали о том, что все было сделано в рамках учений, и ни о каком пилоте-мстителе речи не идет. Правда, были и те, кого подобное объяснение не устроило.

«У них учение, так надо! По планам и приказу командира, они выполняют приказ, я сам здесь служу», «отработка спасательных сил на десантирования на воду», «У них плановые учения, штурмовое десантирование. А не весь тот перечисленный бред, который вы описали. Пилот – красавчик!))) П.с.: где-то там моя невеста прыгает с вертушки в воду 😉», «Там же дети.... 🤯», «Дикий какой-то приказ, я считаю... ну мало ли что может случиться. Ведь это машина, и она может в любую секунду выйти из строя, а там столько людей😨😨😨», – пишут пользователи.

Ранее мы рассказывали о том, что в сети появилась карта пляжей, на которых запрещено купаться из-за кишечной палочки.

Напомним, на Харьковщине змея устроила переполох на базе отдыха.

Как сообщала Politeka, в сети показали, как выглядит вип-отдых по-украински.

Также Politeka писала, что вода в Харькове признана самой опасной.