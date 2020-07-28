В жаркую погоду на пляжах Харьковщины активизировались змеи

И уже есть новые пострадавшие, передает КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Так, в понедельник, 27 июля, в 14:22 на номер «103» поступил вызов из одного из сел Волчанского района. Звонивший сообщил, что змея укусила 44-летнего мужчину на пляже одной из баз отдыха.

После осмотра и оказания экстренной медицинской помощи бригадой экстренной медицинской помощи пострадавший был госпитализирован в лечебное учреждение. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее жертвами укусов пресмыкающихся на Харьковщине становились дети. Так, в Червоных Тышках появилось огромное количество гадюк, которые ползают по детскому пляжу и пытаются кусать жителей поселка. Об этом в соцсетях написал владелец дачного участка в поселке, который не на шутку встревожился за малышей.

Мы сообщали, что 12-летний мальчик стал жертвой гадюки в поселке Васищево. Началось все с того, что семья с ребенком устроила пикник. В какой-то момент мальчика за ногу в траве укусила змея. У него случился анафилактический шок, и пострадавшего срочно госпитализировали в отделение интенсивной терапии.

Мальчик был в сознании, но дышал с трудом, поскольку яд вызвал тяжелую реакцию организма. В больнице медики ввели ему вакцину против змеиного яда, и состояние ребенка стабилизировалось.

Напомним, змеи наводнили одесский пляж: момент "битвы" попал на камеру.

Как сообщала Politeka, популярный украинский курорт атаковали ползучие монстры.

Также Politeka писала, что нашествие змей началось в Днепре.