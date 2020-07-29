На Харківщині відпочивальників налякав вертоліт, який пролетів так низько над пляжем, що потік повітря від лопатей перевернув човен

Про інцидент повідомили в групі "Харків LIVE", опублікувавши відповідне відео.

За інформацією ресурсу, пілот військового вертольота в Чугуєві пролетів дуже низько над водоймою, де купалися і відпочивали люди.

«Адміни чули, що є один пілот у Харкові, який так робить через невдоволення тим, що поки йде війна, люди безтурботно відпочивають на пляжах, але не впевнені, що це конкретно про нього. Навряд чи пілот робить такі маневри з користю, швидше за все, це робить по фану або для демонстрації власної значущості. Такі трюки на пляжі з відпочиваючими безглузді й небезпечні», – йдеться у підписі до відео.

Проте в коментарях знайомі з ситуацією люди написали про те, що все було зроблено в рамках навчань, і ні про якого пілота-месника мови не йде. Правда, були і ті, кого подібне пояснення не влаштувало.

«У них вчення, так треба! За планами та наказом командира, вони виконують наказ, я сам тут служу», «відпрацювання рятувальних сил на десантування на воду», «У них планові навчання, штурмове десантування. А не вся перерахована маячня, яку ви описали. Пілот – красень!))) П. с.: десь там моя наречена стрибає з вертушки у воду 😉», «Там же діти.... 🤯», «Дикий якийсь наказ, я вважаю... ну хіба мало що може трапитися. Адже це машина, і вона може в будь-яку секунду вийти з ладу, а там стільки людей😨😨😨», – пишуть користувачі.

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