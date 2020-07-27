Вода, которую пьют харьковчане, может вызывать генетические проблемы и даже негативно повлиять на продолжительность жизни
Такими стали результаты исследований харьковской воды, обнародованные в программе «Тайный агент» на «Новом канале», передает KHARKIV Today.
Всего на проверку экспертам журналисты отдали образцы воды из Харькова, Тернополя, Киева и Черноморска.
Согласно выводов специалистов, харьковская вода признана самой опасной, хотя два показателя из трех были в пределах нормы. В ней присутствует хлор, хотя показатели в пределах нормы. Еще один показатель - жесткости - граничный с нормой. Это говорит о наличии разных солей.
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Однако в харьковской воде существенно превышен показатель перманганатной окисляемости, который отражает общую концентрацию органики. Это означает, что такая вода может ухудшать иммунитет и оказывать канцерогенное воздействие, иммунотоксическое и генотоксическое действие. Если употреблять такую воду, то человек будет чаще болеть, а продолжительность его жизни сократится. Таковы результаты биотеста, проведенного в Институте коллоидной химии и воды.
По информации издания, десять подопытных рыбок данио-рерио провели в воде четверо суток, после чего у них взяли кровь на исследование. Результаты показали, что харьковская вода имеет хроническую токсичность – «клетки неправильно делятся, и появляется проблема на генетическом уровне».
Эти результаты говорят о том, что водопроводную харьковскую воду можно использовать только в качестве так называемой технической воды. Перед тем, как использовать водопроводную воду для питья или приготовления пищи, её обязательно необходимо фильтровать.
Напомним, в Харькове жители города взбунтовались из-за графика маршруток.
Как сообщала Politeka, харьковчан предупредили об опасном "подарке" из Польши.
Также Politeka писала, что на популярных пляжах Харьковщины нашли опасного "обитателя".